Arcane Stagione 2 sta per arrivare e l'ultimo trailer ce lo ricorda

La prossima stagione sarà ancora piena di film e serie TV tratte da videogiochi, e tra queste c'è il ritorno di Arcane con la Stagione 2 dello show di Netflix ispirato a League of Legends, l'immortale MOBA di Riot Games.

La seconda stagione di Arcane debutterà su Netflix il 9 novembre e sarà divisa in tre atti. L'Atto uno inizia il 9 novembre, l'Atto due il 16 novembre e l'Atto tre, l'ultimo della serie, il 23 novembre.

La serie animata, una delle più popolari della storia di Netflix, è creata da Christian Linke e Alex Yee. Tra i produttori esecutivi vi sono Linke, Marc Merrill e Brandon Beck. Fortiche Production dirige e produce l'animazione di Arcane, sotto la direzione dei fondatori Pascal Charrue e Arnaud Delord.

Lo stesso studio che è stato anche autore del trailer dei campionati mondiali di League of Legends con protagonisti di Linkin Park, che potete recuperare nell'annuncio dedicato.

«La prima stagione di Arcane ci ha dato l'occasione per arricchire il mondo di Runeterra attraverso la storia della serie, le straordinarie animazioni di Fortiche, la musica e vari easter egg dedicati ai fan di LoL. La stagione 2 vi farà immergere ancora più all'interno di questo universo.», ha dichiarato Christian Linke, co-creatore e produttore esecutivo di Arcane.

Tutto questo prima di mostrare il nuovo, spettacolare trailer dello show. Lo trovate qui sotto:

La prima stagione aveva saputo conquistare positivamente fan e critica (potete prenotare l'edizione fisica su Amazon), superando nettamente le aspettative: Netflix ha infatti confezionato uno show in grado di soddisfare anche chi non era fan di League of Legends.

A proposito di League of Legends, sapevate che proprio i fan del titolo di Riot Games sono tra i più intelligenti di tutti? La piattaforma è quindi amatissima e seguitissima come sempre, anche se l'azienda ha dovuto ancora una volta adoperare dei licenziamenti di massa qualche ora fa.