Riot Games, leak svela il nuovo gioco degli autori di League of Legends

League of Legends ha già cominciato la sua espansione al di fuori dei MOBA, e Riot Games sta continuando a produrre titoli ispirati al franchise.

La piattaforma originale di Riot Games ha tanti stimoli per i giocatori, tra contenuti da acquistare (tramite i Riot Points acquistabili su Amazon) e adesso dei nuovi titoli.

Che vengono sempre più diffusi grazie a collaborazioni importanti come quella con Xbox Games Pass, che ha reso i titoli Riot Games ancora più allettanti.

E in attesa di Project L, il picchiaduro che si è mostrato di recente in una nuova occasione con un aggiornamento, un leak fa riferimento ad un nuovo titolo.

Come segnala Insider Gaming, uno dei soliti enti di classificazione si lascia sfuggire l’identità di nuovi progetti videoludici.

Stavolta tocca a Riot Forge, l’etichetta dedicata ai progetti collaterali a League of Legends, che negli ultimi tempi ha sfornato Hextech Mayhem e Ruined King.

Della stessa linea farà parte il videogioco trapelato dal comitato di valutazione dei videogiochi della Corea del Sud.

Il Game Rating and Administration Committee (GRAC) ha valutato un gioco intitolato The Mageseeker: A League of Legends Story. Titolo che, a partire dal nome, possiamo essere certi farà parte della stessa linea di produzioni citate poco sopra.

Dalla descrizione sembra che Mageseeker sarà un action puro, in cui i giocatori assumeranno il ruolo di Sylas per salvare la regione della Demacia. Al momento, non ci sono altre informazioni sul gioco, inclusa una potenziale data di uscita.

Una ricerca sul sito del GRAC svela che il gioco è stato rimosso, probabilmente a significare che è stato pubblicato troppo presto all’interno del portale del regolatore.

Nel frattempo Riot Games sta lavorando comunque alle sue produzioni tra cui Valorant, del quale potrebbero arrivare presto delle nuove versioni.

Per non parlare della collaborazione con Ubisoft, per combattere i giocatori tossici con misure all’avanguardia.