Ricordate Michael Pachter? Aveva previsto Microsoft-Bethesda due anni fa

L’annuncio dell’acquisizione di ZeniMax Media e conseguentemente di Bethesda da parte di Microsoft ha colto molti di sorpresa, ma a quanto pare non tutti.

L’analista Michael Pachter, guru dell’industria sparito da qualche tempo, è tornato alla ribalta negli ultimi giorni proprio perché aveva speculato sull’acquisizione di Bethesda firmata Microsoft la bellezza di due anni fa.

Nell’episodio 118 della sua rubrica Pachter Factor, l’analista aveva risposto alla domanda di un fan circa la possibilità che nel gaming si verificasse un’acquisizione di proporzioni simili a quella di Whole Foods, catena di supermercati presa da Amazon nel 2017 per 14 miliardi di dollari.

L’episodio risale all’ottobre 2018, pochi mesi dopo l’annuncio della prima ondata di acquisizioni di Xbox Game Studios, quella con, tra gli altri, Playground Games e Ninja Theory.

Pachter aveva risposto che «che Bethesda venga venduta è qualcosa di vicino alla certezza», per una cifra che reputava prossima ai 10 miliardi di dollari (l’accordo è stato poi chiuso a 7.5 miliardi).

Al tempo, aveva visto tre potenziali candidate per l’acquisizione della compagnia dietro The Elder Scrolls e Fallout: Activision, Amazon o Microsoft.

Activision avrebbe avuto molto senso perché si trattava di un altro publisher, come spiegato dall’analista, ma Microsoft e Amazon venivano visti come grandi player attivi nel campo del cloud gaming con la necessità di rimpolpare al più presto le loro librerie di contenuti.

Microsoft veniva valutata più papabile perché aveva già un’attività florida nel gaming e una posizione da difendere, per cui, sentito di una compagnia così importante in vendita, si sarebbe mossa in anticipo rispetto ad Amazon per impedirle di fare l’affare.

Con Amazon che, dopo una lunga attesa e tanti rumor, ha rivelato il suo servizio di streaming ieri sera, la profezia di Pachter si è finalmente avverata.