Ricordate Amazon Luna? È arrivato (con tanti giochi gratis)

A settembre del 2020, a sorpresa, è stato annunciato Amazon Luna, un servizio in abbonamento in cloud messo in piedi dal gigante del commercio online capeggiato da Jeff Bezos.

In maniera del tutto opposta rispetto a Google Stadia, Luna sarebbe stato reso disponibile su PC, Mac, Amazon Fire TV, iPhone e iPad, e prossimamente anche su piattaforme Android.

Il tutto sarebbe stato accompagnato da un controller appositamente realizzato per l’occasione, con delle specifiche tecniche del servizio che avrebbero dovuto difendersi piuttosto bene.

Ora, mentre Stadia sembra perdere sempre più terreno, Amazon ha finalmente deciso che è arrivato il momento di dare il via alle danze con Luna.

La fase Early Access del servizio è ormai agli sgoccioli, tanto che il gigante dell’e-commerce ha confermato il vero e proprio lancio ufficiale di Luna, al momento solo negli Stati Uniti.

Il nuovo servizio cloud gaming è accompagnato da Prime Gaming Channel, ossia un vero e proprio canale in streaming che offrirà vari giochi gratis sulla piattaforma Amazon Luna (via The Verge).

A tal proposito, da oggi – 1 marzo – e fino all’8 del mese saranno infatti resi gratuiti giochi del calibro di Devil May Cry V, Observer System Redux, Phogs e Flashback.

Non è tutto: dall’8 al 14 marzo sarà invece possibile giocare a Immortals Fenyx Rising. l’open world fantasy di Ubisoft.

Non manca inoltre un canale pensato per il retrogaming, ossia Retro Channel, così come i canali Luna+ permettono di giocare in streaming a un’altra selezione di giochi di un certo peso.

Infine, su Luna è anche giocabile l’intero catalogo di titoli Ubisoft+, al prezzo di 17.99 dollari al mese.

Ricordiamo anche che Amazon Prime Gaming ha deciso di rivelare da poco i giochi gratis per il mese di marzo iniziato da pochissimo.

Infine, anche PlayStation Now ha da poco mostrato i suoi pezzi da novanta da offrire ai suoi abbonati nel corso del mese.