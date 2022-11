Ricevi gratis una soundbar Samsung e 10 voucher RakutenTV grazie a Monclick!

Il noto portale Monclick ha lanciato un’imperdibile promozione che, a fronte dell’acquisto di una smart TV Samsung Neo QLED 8K 2022, vi permetterà di ottenere gratuitamente una potente soundbar Q800B e 10 voucher RakutenTV. L’offerta sarà valida sino al 4 dicembre, quindi vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo!

Tra i vari modelli che potete acquistare per usufruire di questa promozione, trovate anche la smart TV Samsung Neo QLED 8K QE75QN800B, che attualmente potete portarvi a casa a soli 3.837,99€, rispetto agli usuali 5.690,99€ di listino, con uno sconto del 33% e per un risparmio reale di 1.852,01€.

La risoluzione del pannello da 75″ della smart TV Samsung Neo QLED 8K QE75QN800B è ben 8K, offrendo una nitidezza assoluta ed un numero di pixel quattro volte maggiore rispetto al 4K, mentre il processore Neural Quantum 8K con supporto all’Intelligenza Artificiale si occuperà di riscalare le fonti a risoluzione più bassa, offrendo al contempo un risultato assolutamente realistico, grazie alle sue 20 reti neurali.

Il sistema di retroilluminazione all’avanguardia a mini LED della smart TV Samsung Neo QLED 8K QE75QN800B consente di raggiungere una resa cromatica più ricca ed accurata ed un contrasto più profondo con dettagli nitidi, definendo un vero e proprio nuovo standard con Quantum HDR 32X.

La smart TV Samsung Neo QLED 8K QE75QN800B è equipaggiata con il sistema operativo Tizen, il quale consente di accedere a un vasto catalogo di applicazioni, tra cui quelle inerente ai servizi streaming più diffusi, come Netflix, YouTube, Prime Video o Disney+.

I prezzi proposti da Monclick sono senza dubbio tra i più bassi della rete e per partecipare a questa promozione trovate tanti altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare il sito seguendo il link sottostante per scoprirli tutti. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.