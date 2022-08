Return to Monkey Island, forse è stata già svelata la data di lancio (e sarebbe vicina)

Il sito ufficiale di Devolver Digital potrebbe aver già svelato per errore la data di lancio di Return to Monkey Island, l’attesissimo ritorno della celebre serie di avventure grafiche ideate da Ron Gilbert.

Il ritorno di Guybrush Threepwood, atteso in esclusiva console su Switch (potete prenotare il modello OLED in edizione Splatoon 3 su Amazon), è attualmente infatti previsto entro la fine del 2022: attualmente non è stata resa pubblica la data di lancio definitiva.

L’imminente annuncio potrebbe però essere stato anticipato dal metadata della pagina web ufficiale di Devolver Digital: Game Rant riporta infatti la testimonianza di alcuni fan che, dopo aver indagato, avrebbero trovato indicato l’1 settembre 2022 come lancio della nuova avventura grafica.

Naturalmente potrebbe trattarsi di una data placeholder in attesa di un annuncio ufficiale, ma i fan hanno sottolineato che un evento simile era già avvenuto con il recente Cult of the Lamb, con la data che venne poi confermata in seguito.

I dati utilizzati sulla pagina web permettono infatti di mostrare al pubblico un semplice «Coming 2022» per oscurare quella che sarebbe l’uscita definitiva di Return to Monkey Island: indagando a fondo sugli elementi della pagina, come svelato dall’utente Reddit LowLevel, sarebbe però possibile scoprire un lancio previsto per il primo settembre.

Se questa indiscrezione venisse dunque confermata dagli sviluppatori, significherebbe che mancherebbero soltanto due settimane al lancio ufficiale della nuova interessantissima opera di Ron Gilbert: un reveal durante la Gamescom 2022 sembra, a questo punto, molto probabile.

Per il momento, non possiamo fare altro che ricordarvi, come di consueto, di prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa di ulteriori conferme: sviluppatori e publisher non hanno infatti ancora dato alcun ulteriore annuncio sul suo lancio.

Difficile comunque che Ron Gilbert scelga di intervenire nuovamente, dopo aver subito una tossicità tale da avergli fatto passare la voglia di condividere novità.

Ricordiamo che Return to Monkey Island sarà il capitolo finale della serie: la saga verrà dunque ufficialmente conclusa, riprendendo gli eventi del secondo capitolo.

Curiosamente, non si tratta dell’unico leak emerso in queste ore: anche Dead Island 2 è tornato dal regno dei “morti” con tanto di potenziale data ufficiale.