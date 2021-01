Resident Evil Village uscirà solo su next-gen? Un altro indizio lo conferma

Durante la giornata di oggi, più precisamente alle 23 ora italiana, Capcom darà il via al nuovo Resident Evil Showcase, un live streaming nel quale mostrerà per la prima volta in assoluto il gameplay (assieme a un trailer e altro ancora) di Resident Evil Village, ottavo capitolo ufficiale della saga di survival horror.

Nonostante tra poche ore sapremo nuove e interessanti informazioni sul gioco (inclusa, magari, anche la data di uscita), resta ancora un dubbio piuttosto importante: il gioco uscirà anche su PS4 e Xbox One, oppure Capcom sceglierà di farlo uscire solo su piattaforme next-gen e PC?

Come segnalato su Reddit, la pagina inglese di Xbox ha pubblicato la scheda ufficiale del gioco, all’interno della quale è possibile notare la scritta “Coming 2021 Xbox Series X|S”. Non vi è infatti alcun riferimento a One, cosa questa che lascerebbe intendere che Village sia pensato solo ed esclusivamente per la nuova generazione.

Poco sotto, inoltre, un tweet (poi cancellato) di Xbox UK che sembrerebbe confermare questa tesi.

Discorso dissimile dovrebbe valere anche per console PlayStation, con la sola versione PS5 in dirittura d’arrivo (nonostante non vi siano ancora conferme o smentite ufficiali al riguardo).

Ricordiamo anche che, durante la giornata di oggi, abbiamo pubblicato sulle nostre pagine la classifica dei migliori capitoli della saga di Resident Evil (dal migliore al peggiore), in attesa di scoprire tutte le novità su Resident Evil Village.

Infine, un leak piuttosto attendibile proveniente dalla pagina di Resident Evil Village su Humble Store avrebbe rivelato con un po’ di anticipo il nome della modalità multiplayer dell’ottavo episodio della serie horror targata Cacomc (la quale si chiamerà, pare Re:Verse).