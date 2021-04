Resident Evil Village seconda parte di una trilogia? Lo ipotizza Dusk Golem

L’insider Dusk Golem ha recentemente affermato che Resident Evil Village farebbe parte di una trilogia.

Secondo l’insider, che ha dimostrato più volte di essere una fonte attendibile, il gioco in uscita sarebbe il capitolo centrale di una trilogia iniziata con Resident Evil 7 e che finirà con Resident Evil 9.

L’attesissimo titolo horror in uscita il 7 maggio vedrà il ritorno di Ethan Winters, protagonista del settimo capitolo.

Durante un’intervista con PlayStation Official Magazine, Peter Fabiano aveva spiegato quanto gli sviluppatori fossero affezionati al personaggio, che aveva riscosso un notevole successo anche tra i fan della saga.

«Dopotutto, stiamo parlando del seguito di Resident Evil 7», aveva aggiunto il producer, confermando le ipotesi di molti appassionati.

Anche Morimasa Sato, director di Capcom, ha recentemente parlato di Resident Evil Village in un’intervista con la redazione di EDGE.

In questo frangente, lo sviluppatore ha rivelato alcuni nuovi dettagli su Ethan, che a quanto pare avrà un rapporto diretto con Chris Redfield, le cui avventure sono ben note ai fan della saga horror.

Il director ha anche promesso ai fan «la più grande sorpresa che possiate immaginare», sempre riferendosi alla storyline di Ethan.

Nella stessa chiacchierata, Sato ha dichiarato che il nuovo gioco rinnoverà le opzioni di movimento e combattimento, in modo da donare ai giocatori una maggiore libertà rispetto ai capitoli precedenti.

Tornando a quanto dichiarato da Dusk Golem, la storia di Ethan sembrerebbe destinata a proseguire in Resident Evil 9, l’ultimo capitolo della presunta trilogia.

(2/2) RE7>RE8>RE9 have a connected, planned out story as all ended up in dev close together.

I also suspect this is why they want to move past numbered titles after RE9, to tell more self-contained stories rather than have to plan out stories ahead of time, but its cool here.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 11, 2021