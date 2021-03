Resident Evil Village nasconde una “grande sorpresa” per Ethan

Resident Evil Village è sicuramente uno dei giochi più attesi di quest’anno, probabilmente anche a causa dei numerosi rinvii che, complice l’emergenza sanitaria, stanno colpendo il mondo videoludico.

A dirla tutta, negli ultimi giorni qualche voce di corridoio aveva teorizzato un rinvio anche per lo stesso Resident Evil Village, ma al momento questa ipotesi sembra scongiurata, come testimoniato anche dal bene informato Dusk Golem proprio ieri.

Come sappiamo ormai da tempo, Resident Evil Village vedrà tornare come protagonista Ethan Winters, già visto in Resident Evil 7, con Capcom che di recente si è esposta per spiegare come mai Ethan dovrà confrontarsi nuovamente con un mondo di orrori.

Di recente, è stato il director Morimasa Sato a rincarare la dose, promettendo «la più grande sorpresa che possiate immaginare» per Ethan Winters nell’avventura che lo attende.

Cosa attenderà Ethan Winters nel suo nuovo incubo?

Oggi abbiamo potuto conoscere ulteriori dettagli provenienti dalla stessa intervista. Un punto su cui vale la pena soffermarsi riguarda la presenza di nuove opzioni di movimento e combattimento, per donare ai giocatori una maggiore libertà di gioco rispetto ai capitoli del passato.

Veniamo inoltre a sapere che Capcom ha deliberatamente scelto di mostrare perlopiù soltanto due ambientazioni, il villaggio e il castello, per lasciare che le altre (che, stando alle loro parole, saranno “molte”) possano sorprendere i fan al lancio.

Infine, Sato ha voluto concentrarsi sul tono del gioco. Stando alle sue parole, se Resident Evil 7 era focalizzato sull’horror puro, Resident Evil Village cercherà di bilanciare diverse tonalità, mescolando momenti più leggeri ad altri più cupi, pur guardando sempre all’horror come riferimento.

Sembra quindi che, sebbene il gioco intenda incorporare degli elementi action, non ci sia da temere una svolta di genere alla Resident Evil 5/6, che non andò giù a molti fan storici della serie.

Vi ricordiamo che Resident EvilVillage è attualmente previsto per il 7 maggio 2021 sulle console di vecchia e nuova generazione, oltre che su PC, dunque tra non molto potrete scoprire insieme a noi cosa attende Ethan Winters in questo lugubre villaggio.