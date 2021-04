Resident Evil Village ha rischiato di non uscire su PS4 e Xbox One

L’uscita di Resident Evil Village è ormai imminente: il 7 maggio i fan della longeva saga survival horror di Capcom potranno immergersi, armi alla mano, nella nuova avventura di Ethan Winters su console old-gen, next-gen, Google Stadia e PC.

Il day one del nuovo episodio del fortunato franchise è già stato rotto e di conseguenza vi consigliamo di fare attenzione agli spoiler, soprattutto per quanto riguarda i social network e le piattaforme di condivisione video come YouTube e simili.

Ai fan più curiosi segnaliamo che nelle ultime ore è circolato sulla rete un nuovo leak che svela la durata del gioco, questione alquanto “scottante” soprattutto dopo la longevità non particolarmente estesa di Resident Evil 7, il capitolo precedente nonché esordio di Ethan e Mia Winters.

Ricordiamo inoltre che la durata della demo è stata estesa: si passa dalla limitata disponibilità iniziale, della durata di 24 ore, a una corposa estensione del periodo in cui sarà possibile usufruire della versione dimostrativa.

Ora, stando a quanto riportato sulle pagine di IGN.com, veniamo a sapere che Resident Evil Village ha corso il rischio di non vedere la luce su PS4 e Xbox One, le piattaforme old-gen di Sony e Microsoft.

Probabilmente allertata da quanto avvenuto con Cyberpunk 2077, lo shooter RPG di CD Projekt reduce dall’aver causato un notevole scalpore a causa delle sue insoddisfacenti performance su console di vecchia generazione, Capcom ha deciso di prendersi il suo tempo per assicurarsi che tutto funzionasse a dovere.

Le prestazioni del gioco risultano effettivamente buone su entrambe le generazioni, con una resa visiva più che soddisfacente (malgrado l’inevitabile divario tecnico) in grado di difendersi senza temere il confronto.

Tsuyoshi Kanda, producer di Resident Evil Village, ha parlato della strategia di Capcom inerente alla release cross-gen del nuovo episodio del franchise come segue:

«Abbiamo sviluppato Resident Evil Village con l’intenzione di pubblicarlo in esclusiva per le console di nuova generazione, ma allo stesso tempo avevamo intenzione di renderlo accessibile per un gran numero di giocatori. Per assicurarci di ottenere un buon risultato e consegnare un’esperienza degna di nota anche su console di vecchia generazione, abbiamo effettuato un gran numero di test e ottimizzazioni. Al termine di questo processo siamo riusciti a consegnare un prodotto di alta qualità anche sugli hardware old-gen. Se questo non fosse stato possibile, non avremmo pubblicato il gioco sulle vecchie console».

Le parole di Kanda testimoniano un impegno notevole, da parte di Capcom, nel voler garantire un’esperienza valida per i tanti giocatori ancora privi (data anche la loro irreperibilità) di PS5 e Xbox Series X|S.

Si tratta di una strategia degna di nota, tesa con ogni probabilità ad evitare in ogni modo la ripetizione di eventi spinosi come quello, già citato, di Cyberpunk 2077, che ha portato Sony a rimuovere il gioco dal PlayStation Store e ad avviare un contenzioso con CD Projekt Red.

La garanzia delle ottime prestazione di Resident Evil Village è stata recentemente testimoniata da un video confronto tra PS4, PS4 Pro e PS5, in grado di evidenziare gli ottimi risultati su ognuna delle tre console di casa Sony.

Va constatato come, grazie all’architettura hardware di nuova generazione, l’ultima console del colosso nipponico abbia fatto riscontrare dei tempi di caricamento davvero sbalorditivi, soprattutto se messi a confronto con quelli delle console old-gen.

Se, nella spasmodica attesa del 7 maggio, avete intenzione di iniziare a fare un po’ di spazio sui vostri hard disk, vi segnaliamo che sono già state svelate le dimensioni del titolo, sia su PS4 che su PS5.