Resident Evil Village sarà uno dei protagonisti del Tokyo Game Show 2020

Tramite un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, Capcom ha comunicato che l’attesissimo Resident Evil Village, ottavo capitolo ufficiale del celeberrimo franchise, sarà uno dei protagonisti dell’evento digitale Tokyo Game Show 2020 Online – che si terrà dal 23 al 27 settembre – oltre che dello show TGS LIVE 2020 organizzato dalla stessa software house.

Resident Evil Village will be part of Tokyo Game Show 2020 Online and Capcom's own TGS LIVE 2020!https://t.co/jXTSrLQqkI We know that gamers were excited to learn more in August so we apologize for the delay. Stay tuned.#REVillage #ResidentEvil — Capcom Dev 1 (@dev1_official) September 1, 2020

Stando alle ultime informazioni trapelate in rete, il titolo dovrebbe essere il più longevo capitolo della saga di sempre. Vi ricordiamo che il gioco sarà il sequel diretto di Resident Evil VII e porterà avanti le vicende di Ethan, pronto a incrociare il cammino di Chris Redfield in un villaggio che Capcom ha definito come un vero e proprio personaggio e protagonista dell’opera. Qui, avremo a che fare con alcuni elementi nuovi per la saga, tra streghe, lupi mannari e folklore, finendo immersi in un clima di terrore da giocare tutto in soggettiva.

Resident Evil Village è attualmente in sviluppo per Sony Playstation 5, Microsoft Xbox Series X e Windows PC e la sua uscita è prevista per il 2021. Per tutti gli approfondimenti del caso, vi consigliamo di consultare la nostra scheda dedicata.