Resident Evil Village? Sarà ‘fantastico’: ecco il perché

Resident Evil Village è il prossimo capitolo ufficiale della saga horror targata Capcom, ambientato solo poco tempo dopo il settimo episodio. Nell’avventura principale vedremo infatti il ritorno di Ethan – già protagonista del precedente Resident Evil 7 – lontano dagli orrori di villa Baker.

Ora, l’ex insider Dusk Golem ha deciso di tornare nuovamente a parlare del gioco (essendo la saga di Resident Evil una delle sue preferite in assoluto), e ha svelato il perché i giocatori dovrebbero tenere sott’occhio questo nuovo capitolo, a differenza del discusso settimo episodio (apprezzato in ogni caso da pubblico e critica).

Uno scenario lugubre di Village.

Ecco le parole di AestheticGamer:

Ho deciso che farò il ‘gregario’ di Resident Evil Village poiché sono incredibilmente eccitato per il gioco e penso che alcune persone non si rendano pienamente conto di cosa sta per arrivare. Ciò è giustificato anche dalle elevate previsioni di vendita (11 milioni di copie vendute entro marzo 2025), dovute a tre fattori principali: Capcom si è resa conto di avere oro tra le mani

Il gioco è più corposo e ricco e probabilmente verrà giudicato meglio dalla stampa rispetto a RE7.

La serie sta tornando sulla cresta dell’onda anche per l’arrivo della serie Infinite Darkness, il nuovo film, ecc. RE8 sarà probabilmente fantastico.

Infine, Dusk Golem ha speso due parole circa il remake di Resident Evil 4, di cui si vociferava mesi fa ma poi sparito dai radar, oltre a un ipotetico rifacimento di Resident Evil: Code Veronica.

«L’ho detto più volte, RE4 Remake è in fase di sviluppo, ma ora come ora non c’è alcun remake di Resident Evil: Code Veronica in lavorazione.» E ancora: «Le cose potrebbero cambiare in futuro, basta che glielo facciate sapere [a Capcom], nei loro sondaggi relativi al vostro interesse circa un remake di Code Veronica.»

Resident Evil Village è al momento previsto in uscita su PS5 e Xbox Series X nel 2021. Un leak punta anche ad un lancio anche su PS4 e Xbox One, magari già a partire dal prossimo mese di aprile 2021.