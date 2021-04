Resident Evil Village, leak svelano quante ore dura

Nuovi leak avrebbero rivelato la durata in termini di ore di Resident Evil Village, il prossimo capitolo della saga survival horror di Capcom.

Vi avevamo già messo in guardia relativamente a probabili spoiler che sarebbero potuti arrivare a strettissimo giro e prima del day one del 7 maggio.

E, a quanto pare, non ci è voluto poi troppo per scoprire alcuni dettagli fondamentali circa uno degli aspetti che più degli altri andavano verificati nel nuovo episodio.

Parliamo chiaramente della durata, con un fattore longevità che, dopo un Resident Evil 7 alquanto breve, andava messo sotto stress per capire se sarebbe stato all’altezza di una delle ispirazioni principali del progetto – Resident Evil 4.

Un capitolo, quello, che era stato omaggiato nella versione dimostrativa che abbiamo potuto assaggiare nel corso del fine settimana.

Non continuate a leggere se non volete spoiler sulla durata di Resident Evil Village

Dopo i tanti leak arrivati in rete, l’insider Dusk Golem, che segue il franchise da anni e spiffera frequentemente annunci in anticipo, ha pensato bene di “edulcorare” il materiale piovutogli in testa e mostrare quello meno spoilerifico possibile.

Tra quanto trapelato sul suo account Twitter, ecco la componente della longevità di Resident Evil Village, che scopriamo adesso avere una durata vicina alle aspettative.

Secondly, Resident Evil Village is officially out in the wild. Some people have started beating the game & sharing spoilers.

SINCE people are curious of length, the first two completion times, both on Standard, are 13 hours & 30 minutes, & 15 hours & 30 minutes to beat RE8.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 27, 2021