Resident Evil Village Gold Edition a meno di 30 euro! Vero affare!

Stavate cercando un’ottima occasione per recuperare l’ultimo capitolo di Resident Evil? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere Resident Evil Village: Gold Edition a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Ambientato alcuni anni dopo gli eventi raccontati in Resident Evil 7, Resident Evil Village pone i giocatori nuovamente nei panni di Ethan Winters, il quale si troverà all’interno di un misterioso villaggio popolato da creature mostruose che cercheranno di ostacolarlo per salvare sua figlia.

Stavolta, in Resident Evil Village Ethan si ritrova ad affrontare quattro signori del male, tutti dirette emanazioni della sfuggente Madre Miranda, ciecamente idolatrata dagli accoliti deviati e dalle belve che hanno sfregiato il volto dell’antico villaggio. Ciascuno dei quattro grandi avversari si trova in aree appena fuori dal villaggio, il quale funge da area principale da cui si diramano sentieri, stradine e percorsi secondari.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 9,0, abbiamo affermato che «Resident Evil Village spazza via i dubbi sulla trama e sulla presunta inadeguatezza di certe figure orrorifiche, facendo un attento e convincente lavoro sulla narrazione, che rivela clamorosi dettagli sul passato e apre la strada a un futuro di grandiose prospettive. […] Village è il meglio che si potesse chiedere da un capitolo cross-gen che ha avuto la forza di presentarsi come un classico moderno e al contempo come uno dei capitoli più riusciti della serie»

Solitamente Resident Evil Village: Gold Edition, che contiene, oltre al gioco originale, anche il contenuto aggiuntivo “Espansione dei Winters”, viene venduto a 49,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 29,98€, con uno sconto del 40% e un risparmio reale di 20€. Si tratta dell’’occasione perfetta per acquistare un ottimo videogioco a prezzo scontato.

