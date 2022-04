Resident Evil Village avrebbe dovuto avere un mostro “mitologico”

Resident Evil Village è l’ultimo capitolo ufficiale della saga horror di Capcom, un gioco di convincere sia i fan storici che le nuove leve.

L’ottavo episodio della celebre serie ha seguito la scia di Resident Evil 7 (che trovate su Amazon a prezzo basso) decretando il successo dei capitoli in prima persona.

Mentre aspettiamo altri contenuti aggiuntivi per Resident Evil Village, che Capcom ha promesso ma che al momento latitano, sembra che siano ora emersi dettagli circa un mostro tagliato dalla versione finale.

Come riportato anche da IGN US, sembra infatti che una versione embrionale del gioco avrebbe avuto mostri in stile sirena.

Una serie di tweet del noto leaker di Resident Evil Dusk Golem avrebbero rivelato che l’area della palude del gioco una volta presentava nemici simili a sirene prima di subire un’importante revisione da parte del team di sviluppo.

Dusk Golem ha affermato che in questa prima versione di Village il giocatore doveva attraversare la zona paludosa, scegliendo se camminare sulla terraferma o guadare l’acqua.

Il tutto, mentre era inseguito da “una creatura viscida simile a un Tyrant” che probabilmente era Moreau, il boss finale dell’area.

(1/7) I was thinking about this, so going to talk about it. Moreau's area RE8 was trimmed a lot, I don't think I've actually sat down & fully explained what I knew about Moreau's swamp area pre it being trimmed, so I think I'll do so now.

Moreau's section was cut a lot because pic.twitter.com/CVwAjMc4qm

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 6, 2022