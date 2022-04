Resident Evil 3 è “brutto”? Questa versione next-gen vi farà cambiare idea

Resident Evil 3 è l’ultimo remake di Capcom, il quale ha riproposto sulle console old-gen la terza avventura della serie horror apparsa in origine su PS One.

Il gioco (che trovate su Amazon Italia a prezzo davvero molto basso), è uno di quei titoli che trarrebbe grande beneficio dal ray tracing.

Ora, mentre i fan si stanno adoperando per realizzare una edizione del titolo in Unreal Engine 5, ora è stata realizzata una versione del classico davvero next-gen.

Come riportato anche da Wccftech, anche se il gioco non supporta ufficialmente la tecnica di rendering dell’illuminazione, gli shader di ray tracing ReShade possono essere utilizzati per migliorare l’illuminazione di default.

Un notevole showcase grafico pubblicato in queste ore mostra il titolo in esecuzione a una risoluzione 8K su una GPU NVIDIA RTX 3090.

Per gentile concessione del canale YouTube tedesco ‘Digital Dreams’, questa versione mostra Resident Evil 3 Remake in esecuzione su PC con il preset personalizzato Ray Tracing ReShade, basato sul già citato shader ReShade di Marty McFly” Gilcher.

Come per la maggior parte dei video di Digital Dreams, il risultato è piuttosto sorprendente, come potete vedere coi vostri occhi poco sotto.

Restando in tema, tempo da gli utenti PC si sono invece divertiti a trasformare la protagonista del gioco, Jill Valentine, facendola diventare simile in tutto per tutto al Doom Slayer.

Nella nostra recensione originale del gioco vi abbiamo spiegato che «la campagna ha delle castrazioni che nessuno si sarebbe mai aspettato e la difficoltà è stata un po’ allentata; ciò nonostante, la rivisitazione in chiave moderna del terzo capitolo rimane davvero di alta qualità, solida e in grado di riservare alcune gradite sorprese.»

Ricordiamo infine anche che Resident Evil 2, 3 e 7 torneranno con delle «migliorie visive» in versioni next-gen ufficiali nel corso del 2022, riportando in auge anche le avventure di Jill contro il Nemesis.