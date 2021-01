I fan di Resident Evil Village impazziscono per la “vampire lady”

Capcom ha in programma un Resident Evil Showcase per la prossima settimana in cui sarà protagonista Resident Evil Village, insieme – più che presumibilmente – ad altri titoli della saga survival horror non ancora annunciati.

L’evento è stato presentato con un breve teaser trailer, che ha svelato al mondo l’esistenza di un nuovo personaggio.

In tanti ritengono che questo personaggio, una donna altissima che in rete viene chiamata semplicemente “vampire lady”, sia stato progetttao per prendere il posto di Mr. X di Resident Evil 2 e del Nemesis in Resident Evil 3.

Tuttavia, il suo aspetto inquietantemente gradevole (è così alta che ha bisogno di piegarsi per entrare in una comune porta) ha fatto sì che nascesse in pochissimo tempo una vera e propria community intorno a lei.

Come raccontato da Polygon, sono moltissimi i giocatori che si sono innamorati della vampire lady prima ancora di conoscerla e scoprire il suo ruolo in Resident Evil Village, e le fan art con lei protagonista si sprecano sui social.

I don't know anything about the resident evil vampire lady and I don't need to pic.twitter.com/yeFp7R4xSR — ludo 👻 (@theesnakebitch) January 15, 2021

Questi sono alcuni degli schizzi che i fan hanno lasciato su Twitter, e (non) sorprendentemente presto ce ne sono già molteplici NSFW.

L’appuntamento è evidentemente fissato al prossimo giovedì per scoprire il ruolo e le caratteristiche del personaggio nell’atteso Village.

Potrebbero essere della partita non soltanto l’ultimo capitolo mainline ma anche un prodotto multiplayer per celebrare i 25 anni della serie.

Inoltre, c’è la possibilità che per la stessa ricorrenza Capcom stia pensando a dei remaster o delle rielaborazioni dei capitoli originali.