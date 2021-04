Un Resident Evil è stato posticipato (tranquilli, non è Village)

Era nell’aria da diverse ore, ma a quanto pare ora è ufficiale: Capcom ha confermato che Resident Evil Re:Verse non verrà lanciato insieme a Resident Evil Village durante il mese di maggio.

Il titolo online, annunciato in occasione del del 25° anniversario del franchise di Biohazard, arriverà infatti nel corso dell’estate del 2021.

Via VGC, un rappresentante di Capcom ha infatti confermato il rinvio del titolo incentrato interamente sul comparto multigiocatore.

Già a inizio aprile vi erano state purtroppo le prime avvisaglie che qualcosa non stesse andando per il verso giusto: la Open Beta sembrava infatti star creando non pochi problemi a tutti coloro che avevano intenzione di provarla con mano, tanto che il publisher e sviluppatore giapponese si è presto visto costretto a interromperla del tutto.

Re: Verse permetterà di impersonare alcuni dei più iconici eroi – ed avversari – appartenenti alla saga: decisamente interessante infatti la possibilità di trasformarsi in un’arma biologica una volta morto, permettendoci così di continuare a infliggere danni ai nemici e accumulare punti.

Sarà dato modo ai giocatori anche di raccogliere alcuni campioni di virus, diventando così ancora più potenti non appena torneremo in vita sotto forma di B.O.W..

Vi ricordiamo che su SpazioGames trovate la nostra prova sul campo della demo di Village chiamata Castello, la quale ci ha sicuramente dato un’idea ancora più chiara di ciò che ci attende nel prodotto finale.

Per tutti coloro che non hanno purtroppo avuto modo di provarla, sappiate che Capcom ha deciso di farvi un gradito regalo, estendendo la durata della la demo finale, ossia quella che includerà sia Castello che Villaggio in una soluzione unica.

Re: Verse sarà disponibile sempre gratuitamente per tutti i possessori di Resident Evil Village, il quale uscirà regolarmente il 7 maggio per PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC e Stadia.