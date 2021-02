Resident Evil, qual è il capitolo più venduto? La risposta vi sorprenderà

Capcom ha aggiornato, come da prassi alla chiusura di un trimestre fiscale, la lista dei suoi “titoli platinum”, e alcuni dei dati più interessati provengono dalla serie di Resident Evil.

In particolare, i giochi platinum sono quelli che nel loro ciclo vitale sono riusciti a superare il milione di copie vendute.

A questo punto, è legittimo chiedersi quale sia stato il capitolo della saga survival horror ad aver venduto di più.

L’elenco che potete vedere in basso premia Resident Evil 5 e fa un lavoro cumulativo su tutte le diverse edizioni di ciascun prodotto, mettendo insieme ad esempio le uscite regolari e quelle “Gold” comprensive di tutti i DLC.

Resident Evil 5 – 12.1 Milioni

Resident Evil 4 – 10.6M

Resident Evil 6 – 10M

Resident Evil 7 – 8.5M

Resident Evil 2 Remake – 7.8M Resident Evil Classic – 5.08M Resident Evil 2 Classic – 4.96M

Resident Evil Remake – 4.25M

Resident Evil 0 – 4.05M

Resident Evil 3 Remake – 3.6M Resident Evil 3 Classic – 3.5M

Resident Evil Revelations 2 – 2.7M Resident Evil Code Veronica – 2.54M Resident Evil Operation Raccoon City – 2.5M

Resident Evil Revelations – 2.1M Resident Evil Outbreak – 1.45M Resident Evil Umbrella Chronicles – 1.3M

In grassetto potete vedere i giochi i cui dati di vendita sono stati aggiornati per modifiche sensibili nell’ultimo trimestre.

In primis, va notato come siano ben 17 i capitoli del franchise ad aver superato quota 1 milione, il che lascia intendere come mai Capcom insista così tanto con le uscite a marchio Resident Evil.

In secondo luogo, va notato come sia avvenuto lo stacco, per un pelo, tra Resident Evil 3 Remake e la versione originale: appena 100.000 unità in più rispetto al classico.

Sorprenderà i fan invece come nei primi tre posti della classifica troviamo i giochi meno aderenti al canone stampato nelle loro menti dalla trilogia originale.

In particolare, Resident Evil 5 e 6, criticatissimi, sono stati degli autentici successi di vendita, sebbene il feedback degli appassionati abbia poi spinto la casa giapponese ad un cambio di rotta con il settimo episodio e l’ondata di remake.

Il prossimo rifacimento dovrebbe riguardare proprio Resident Evil 4, anche se, con l’originale in seconda posizione, fare di meglio sarà molto difficile.

Nel frattempo, l’appuntamento con il ritorno della proprietà intellettuale è fissato ad inizio maggio per Resident Evil Village.