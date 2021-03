Resident Evil Village, svelati i primi 30 minuti (che omaggiano Resident Evil 4)

L’insider Dusk Golem è ormai diventato garanzia di qualità quando si parla di titoli horror, specie il prossimo Resident Evil Village di Capcom.

In risposta a un fan che ha chiesto al noto leaker informazioni sui dettagli relativi all’introduzione di Village, il buon AestheticGamer ha deciso di pubblicare una serie di tweet che spiegherebbero nel dettaglio ciò che i giocatori si troveranno davanti durante i primi 30 minuti di gioco.

Se non volete rovinarvi la sorpresa, vi sconsigliamo di proseguire con la lettura della notizia: pericolo spoiler!

Nei tre tweet pubblicati da Dusk, viene spiegato cosa aspettarsi dalle prime fasi di Resident Evil Village, le quali corrispondono pressappoco a ciò che i giocatori hanno visto nei trailer del gioco che sono stati diffusi sino ad ora (via GR).

L’inizio dell’avventura ruota attorno all’ingresso di Chris Redfield all’interno della casa di Ethan. L’ex membro della S.T.A.R.S. spara alla moglie del protagonista – Mia – portando Ethan e la figlioletta Rose in un’auto, che poco dopo, finirà fuori strada a seguito di un incidente.

Dopo essersi svegliato in una buia foresta innevata (e senza più alcuna traccia di Chris e Rose), il protagonista si metterà alla ricerca di un telefono, all’interno di quella che sembrerebbe essere una casa abbandonata.

Successivamente, poco dopo aver assistito al rapimento di un uomo anziano da parte dei mostruosi Lycan (le creature simili a dei veri lupi mannari), saremo in grado di impugnare una pistola, intrufolandoci poi in un seminterrato buio e oscuro. Una volta usciti nuovamente all’esterno, ciò che ci aspetta sarà uno scenario in tutto e per tutto simile al villaggio de El Pueblo visto in Resident Evil 4.

Staremo a vedere se, pad alla mano, le prime fasi dell’avventura di Ethan (oseremmo dire, il prologo ufficiale) saranno simili alla descrizione di Dusk Golem.

Resident Evil Village arriverà il 7 maggio 2021 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.