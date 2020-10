Resident Evil, le foto dietro le quinte del film mostrano una location molto amata

La serie di Resident Evil non è nuova al grande schermo, ma a quanto pare nei prossimi mesi verremo letteralmente invasi anche da serie televisive dedicate proprio al celebre franchise horror targato Capcom.

Solo ieri vi abbiamo mostrato Leon e Claire nella serie Resident Evil: Infinite Darkness, uno show in CGI targato Netflix che racconterà eventi e situazioni del tutto canoniche rispetto agli eventi dei videogiochi. La serie è in uscita nel 2021 e sarà accompagnata da un secondo progetto live action.

Un'immagine di Claire.

Come sappiamo, però, Constantin Film ha da poco annunciato di essere già al lavoro per la realizzazione di un nuovo film di Resident Evil, un vero e proprio reboot che mira ad essere un adattamento fedele che si leghi ai classici titoli horror di Capcom.

A quanto pare, i lavori sono iniziati – nonostante l’emergenza sanitaria mondiale – tanto che sono apparse ora alcune immagini dal set che mostrano una location molto nota ai fan, specie quelli che amano Resident Evil 2 e 3.

Le foto mettono in risalto il cancello principale del dipartimento di polizia di Raccoon City, ossia la location principale delle avventure di Leon nel secondo capitolo della serie.

The RPD for the #ResidentEvil reboot looks to be shaping very nicely! #REBHFun

📸: Ryan Bazi/Unknown pic.twitter.com/lWMCTvFSRq — BIOHAZARD Declassified (@BIOHAZARDcast) October 27, 2020

Al netto dei “lavori in corso” va detto che la somiglianza con l’ambientazione dei giochi originali c’è e si vede, come ravvisabile anche dallo screen che vi proponiamo poco sotto, per rinfrescavi la memoria.

Ricordiamo che il nuovo film sarà diretto e scritto da Johannes Roberts e vedrà nel cast Kaya Scodelario come Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) nei panni di Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) in quelli di Chris Redfield e Tom Hopper (The Umbrella Academy) come Albert Wesker.

Infine, Avan Jogia(Zombieland: Double Tap) sarà Leon S. Kennedy e Neal McDonough (Yellowstone) sarà William Birkin. Distribuito da Sony Pictures, Resident Evil non ha ancora una data di uscita al cinema.