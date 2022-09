Resident Evil, la 96 Edition si mostra (ed è pura nostalgia per i fan)

La saga di Resident Evil è entrata nell’immaginario collettivo, sebbene il primo capitolo è e resterà sempre uno dei più amati in assoluto.

Dopo il successo di Resident Evil Village, il quale tornerà presto nella Gold Edition (che potete prenotare al prezzo minimo garantito su Amazon), la serie è tornata ai fasti di un tempo.

Del resto, i fan non hanno mai dimenticato gli episodi classici del franchise, spesso al centro di remake amatoriali davvero sorprendenti.

E se alcune settimane vi avevamo riportato che qualcuno si era dilettato in un altro rifacimento del primo e storico Resident Evil, ora quel gioco torna a mostrarsi per davvero.

Come riportato da DSO Gaming, Residence of Evil ha condiviso un video che mostra 9 minuti di gameplay del prossimo fan remake del primo Biohazard, chiamato Resident Evil 1 96 Edition.

Il team responsabile di questo rifacimento è lo stesso che sta attualmente lavorando al fan remake di Resident Evil Code Veronica.

Resident Evil 1 96 Edition sarà caratterizzato da poligoni e grafica simili a quelli della prima PlayStation a 32-bit, per un risultato davvero molto suggestivo.

Tuttavia, contrariamente al titolo originale, il gioco non avrà più i classici controlli tank: al contrario, questo remake avrà ambienti completamente in 3D e una prospettiva in terza persona.

Briins Croft e il suo team prevedono di pubblicare questo remake sotto forma di due o tre capitoli. Ogni capitolo offrirà due ore di gioco. Inoltre, sia Jill che Chris saranno personaggi giocabili.

I remake di Biohazard vanno per la maggiore, visto che anche il celebre Code Veronica creato da un fan ha sicuramente il suo perché.

Restando in tema, avete visto che gli attori della leggendaria intro live action del primo RE sono tornati insieme per un progetto messo in piedi dagli appassionati?

Infine, Capcom non ha escluso che la visuale in terza persona, usata nei capitoli post Resident Evil 4, possa tornare anche per il nono episodio.