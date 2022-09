Resident Evil 9 sarà in prima o in terza persona? Parla Capcom

Resident Evil Village è ancora sulla cresta dell’onda, sebbene le attenzioni dei fan siano ovviamente rivolte anche al prossimo Resident Evil 9.

Village, di cui potete prenotare la Gold Edition al prezzo minimo garantito su Amazon, sarà infatti la “fine” di un percorso, visto che con il nono capitolo – ancora senza titolo ufficiale – verranno cambiate molte carte in tavola.

L’arrivo dei nuovi DLC di Village annunciati nelle scorse settimane non sarà quindi di certo l’epilogo per il franchise, il quale gode ancora di ottima salute.

Ora, dopo aver rivelato un dettaglio chiave circa i personaggi principali di RE9, Capcom ha parlato nuovamente del prossimo episodio della serie.

Il DLC Le Ombre di Rose, oltre a concludere la saga della famiglia Winters, porterà con sé anche una modalità in terza persona, che in molti si domandano se sarà utilizzata anche nel prossimo Resident Evil 9, specie su ResetEra.

Capcom non ha infatti escluso che la visuale in terza persona, usata nei capitoli post Resident Evil 4, possa tornare anche per il nono episodio e oltre.

Vero anche che lo sviluppatore deciderà quale inquadratura implementare a seconda delle diverse esigenze di ciascun gioco, anche se è da escludere che un nuovo capitolo possa averle entrambe.

Resident Evil 9, quindi, potrebbe non seguire la strada tracciata dagli ultimi due capitoli, inquadrati in prima persona, sebbene ora come ora non vi è nulla di certo.

Ricordiamo anche che il produttore Masachika Kawata e il director Kento Kinoshita hanno spiegato che, per via del maggior numero di azioni disponibili in Resident Evil Village rispetto agli altri titoli recenti della saga, il lavoro di animazione in una prospettiva in terza persona è stato complicato.

Nonostante la modalità in terza persona, la faccia di Ethan Winters rimarrà in ogni caso un segreto al momento, visto che non sarà possibile vederla coi nostri occhi.