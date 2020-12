Resident Evil, il film: ecco la storica villa del primo capitolo!

I fan di Resident Evil stanno aspettando a braccia aperte tutti i nuovi progetti legati al franchise, i quali includono anche ben due serie TV e un film live-action.

L’arrivo dell’ottavo capitolo ufficiale della serie – ossia Resident Evil Village, previsto durante il prossimo anno – sta sicuramente facendo crescere nuovamente l’entusiasmo attorno alla serie horror più famosa di tutti i tempi.

Ora, il profilo Twitter Residence of Evil ha pubblicato ben quattro scatti che mostrano tre interni e un esterno della villa che vedremo nel lungometraggio dedicato alla saga di Biohazard, attualmente in lavorazione.

Le immagini mostrano uno stile decisamente classico, in linea con quello del primo, storico episodio della serie (ambientato nella Villa Spencer).

Da quello che è possibile intuire, il film ricalcherà in parte le vicende del primo, storico capitolo della serie, che vedeva Jill e Chris affrontare per la prima volta le BOW dell’Umbrella Corporation, esplorando una magione infestata da un gran numero di morti viventi.

Resident Evil – il film (titolo provvisorio) sarà scritto e diretto da Johannes Roberts e vedrà nel cast Kaya Scodelario come Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) nei panni di Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) in quelli di Chris Redfield e Tom Hopper (The Umbrella Academy) come Albert Wesker.

Ma non solo: nel lungometraggio troveremo anche Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) sarà Leon S. Kennedy e Neal McDonough (Yellowstone) sarà William Birkin. Distribuito da Sony Pictures, il nuovo film di Resident Evil non dispone ancora di una data di uscita ufficiale nelle sale.