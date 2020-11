Resident Evil, il cast del film sulle origini si allarga (con un villain ben noto ai fan)

Resident Evil tornerà molto presto non solo con l’ottavo capitolo ufficiale della serie – ossia Resident Evil Village – ma anche in alcuni nuovi progetti per il cinema e la televisione, tutti dedicati al celebre franchise horror targato Capcom.

Dopo Leon e Claire nella serie Resident Evil: Infinite Darkness, lo show in CGI targato Netflix che racconterà eventi canonici nella saga, Biohazard tornerà in un progetto live action dedicato alle origini del franchise, un film che ripercorrerà eventi e situazioni chiave dei primissimi episodi.

Constantin Film è infatti al lavoro su un nuovo film di Resident Evil, inteso come reboot fedele in tutto per tutto ai vari capitoli della serie horror di Capcom, come del resto abbiamo potuto testimoniare dalle prime immagini emerse dal set. Ora, però, Deadline ha rivelato in esclusiva che nuovi attori sono da poco entrati nel cast.

Donal Logue, divenuto celebre al pubblico grazie alla serie TV Gotham (nella quale interpretava il personaggio del detective Harvey Bullock) vestirà infatti i panni di Brian Irons, capo del dipartimento di polizia di Raccoon City.

Ben noto a chi ha avuto modo di giocare Resident Evil 2 specie nella campagna di Claire, Irons è un soggetto non troppo amichevole, corrotto e pronto a volgere la situazione a suo vantaggio (anche a costo della vita delle altre persone).

Altre due aggiunte sono Chad Rook (The Flash) e Lily Gao (The Handmaid’s Tale), in ruoli ancora da definire.

Logue andrà in ogni caso ad affiancare i già annunciati Kaya Scodelario come Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) nei panni di Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) in quelli di Chris Redfield e Tom Hopper (The Umbrella Academy) come Albert Wesker.

Nel cast anche Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) sarà Leon S. Kennedy e Neal McDonough (Yellowstone) sarà William Birkin.

Distribuito da Sony Pictures e diretto e scritto da Johannes Roberts, il nuovo film di Resident Evil non ha ancora una data di uscita nelle sale cinematografiche.