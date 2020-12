Resident Evil, il film potrebbe avere una data di uscita (con tante nuove foto)

La saga di Resident Evil è destinata a tornare nel mondo dei videogiochi con l’ottavo capitolo ufficiale della serie, ossia Resident Evil Village.

A quanto pare, il franchise horror più famoso di sempre tornerà anche sul piccolo e sul grande schermo, in particolare un lungometraggio che fungerà da vero e proprio reboot, omaggiando i capitoli classici della saga Capcom.

Il film prodotto da Constantin Film è infatti attualmente in lavorazione, con riprese che si stanno tenendo in questi giorni a Sudbury, in Ontario. All’inizio di questa settimana, però, la casa di produzione ha aggiornato il proprio sito web ufficiale, mostrano la data di uscita provvisoria per la pellicola dedicata a Chris Redfield e soci: 9 settembre 2021.

Insomma, una finestra di lancio per l’autunno del prossimo anno sembra essere più che verosimile, sperando che per allora l’emergenza sanitaria mondiale abbia finalmente allentato la presa.

Ma non è tutto: poco sotto, trovate altri scatti dal set, il primo dei quali mostra l’orfanotrofio visto nel remake di Resident Evil 2.

What appears to be the front entrance of the Raccoon City Orphanage on the set of the #ResidentEvil reboot film.

''That's gotta be the Orphanage… Hang on Sherry!' -Claire Redfield

Poco sotto, invece, la tavola calda che ricorda in tutto e per tutto l’intro di Claire vista nel Resident Evil 2 originale del 1998:

Emmy’s, the diner that Claire is inside during her opening cutscene in #ResidentEvil2 (1998) has been spotted in Sudbury, Ontario where the #ResidentEvil reboot film is being shot. #REBHFun

The actual diner being used is named Gus’s Restaurant. pic.twitter.com/M0WX6wWgKU

