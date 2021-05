Resident Evil ed altri survival horror con sconti sino al 75% su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli horror a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, potete prenotare due titoli importanti di prossima uscita, come Resident Evil Village e Days Gone, ad un costo estremamente contenuto, rispetto all’usuale prezzo di listino.

Se poi volete recuperare i precedenti capitoli della nota serie di survival horror realizzata da Capcom, quali Resident Evil 7: biohazard, Resident Evil 3, Resident Evil 4 e Resident Evil 2, potete averli tutti per una manciata di euro.

Passando al ramo dei titoli dove non è solo importante combattere, ma il terrore viene dato anche dalla necessità di nascondersi da un nemico particolarmente pericoloso, trovate Alien Isolation ad appena 6,99€. Nel gioco vestirete i panni di Amanda, figlia di Ellen Ripley, storica protagonista delle pellicole cinematografiche, in una missione in cui dovrà svelare la verità che si cela dietro la scomparsa di sua madre.

Piuttosto interessante anche Little Nightmares Complete Edition, proposto a soli 6,89€, versione che include sia il gioco base che l’espansione The Maw. Nella nostra recensione, dove il prodotto si era aggiudicato un ottimo 8,0, avevamo affermato che «Little Nightmares è un’esperienza che a oggi resta unica e quando ci si ritrova dinanzi a un’operazione del genere non si può rimanere indifferenti. La sua unicità va necessariamente premiata e va sottolineata, nonostante si presenti a una platea di videogiocatori che, quasi sicuramente, non apprezzerà l’inanellarsi di enigmi all’interno del resort».

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Instant Gaming e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai survival horror per PC tra gli sconti del portale Instant Gaming.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione