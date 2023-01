Resident Evil diventa un gioco a 16-bit, e presto ci giocheremo gratis

Il primo Resident Evil non ha certo bisogno di presentazioni, visto che il capitolo uscito a fine anni ’90 ha un posto speciale nel cuore dei fan della saga Capcom. Ora, qualcuno ha deciso di trasformarlo in un gioco a 16-bit.

Senza nulla togliere a giochi come Resident Evil Village, che è da poco tornato in una Gold Edition (che potete fare vostra al prezzo minimo garantito su Amazon) il primo episodio del franchise horror di Capcom è sempre sulla cresta dell’onda.

Basti pensare che il primo e storico Biohazard è stato al centro di fan remake davvero sorprendenti, anche se Capcom ha da ppco deciso di bloccare i progetti.

Ora, però, come riportato anche da Game Rant, qualcuno ha deciso di dare vita a un demake in stile SEGA Mega Drive realmente sorprendente.

In un recente post su Twitter, alcuni modder davvero talentuosi sarebbero in procinto di rilasciare presto una demo gratuita della loro rivisitazione a 16-bit di Resident Evil, conferendogli uno stile visivo più in linea con i giochi per console dei primi anni novanta, in particolare quelli dell’era SEGA Mega Drive.

Dato che la versione originale del gioco era a 32-bit, il survival horror sembrerà quindi ancora più vecchio e obsoleto, anche se questo fa parte del fascino dei demake.

Lo sviluppatore ha impiegato circa sei anni per mettere insieme questo progetto; gli screenshot che potete visionare poco sotto, del resto, promettono davvero molto bene.

Hello, everyone. The New Year's holidays are almost over… So let's slowly lay out the little gifts. So lay out not posted))) build #BioEvil.https://t.co/5rOkFSdp8Shttps://t.co/cARRs0mpK0

In the next few days we will post some more new demo versions of the games. pic.twitter.com/cWzBUqgiPI

— PSCD Games (@greengh0st1) January 5, 2023