Resident Evil e Dark Souls "fusi" in un gioco sulla Prima Guerra Mondiale da provare gratis

Non è la prima volta che vi facciamo scoprire giochi nati dalla "fusione" di due o più titoli di successo.

Uno dei giochi più promettenti che vi abbiamo segnalato sembra essere un ibrido tra Fallout e Resident Evil, ed è possibile provarlo con mano gratuitamente.

Senza contare anche Dread Dawn, il quale fonde alcune meccaniche di Days Gone con la classica invasione zombie di un Biohazard ambientato a Raccoon City.

Ora, come riportato anche da PCGamesN, Conscript è un nuovo gioco horror dello sviluppatore Jordan Mochi, il quale fonde abilmente Resident Evil e Dark Souls.

Il giocatore interpreta un soldato francese durante la battaglia di Verdun, cercando di sopravvivere a una delle battaglie più dure della storia mentre cerca il fratello scomparso.

Mochi ha spiegato la genesi del gioco e perché l'ambientazione della prima guerra mondiale si adatta alle convenzioni del survival horror.

«Sono laureato in storia, quindi sono sempre stato un nerd della storia e sono molto interessato alla Prima Guerra Mondiale», spiega Mochi durante un'intervista esclusiva con PCGamesN al WASD.

«Mi sono assicurato di fare le mie ricerche. Ho visitato Verdun due anni fa, quando sono andato alla Gamescom, e ho scattato foto di tutto e sono andato su tutti i campi di battaglia. Ho disegnato mappe e fatto un sacco di lavoro per assicurarmi che fosse tutto autentico, il che significa molto per me».

E ancora: «Le condizioni della Prima Guerra Mondiale si prestano a un survival horror. È molto claustrofobico. Si adatta immediatamente al level design dei survival horror. È un gioco deprimente. È brutale. Non voglio fare spoiler, ma non aspettatevi molta felicità. Cerca di mostrare quanto sia brutta la guerra. Anche se qualcosa può sembrare un buon finale, in realtà non lo è».

Conscript è ancora in fase di sviluppo, ma è già possibile provarlo grazie a una demo disponibile gratuitamente su Steam qui.

