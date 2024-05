Qual è la migliore protagonista di Resident Evil? I fan hanno deciso

Non manca forse molto al momento in cui Capcom annuncerà il nono capitolo della sua serie horror, ovvero Resident Evil 9, sebbene i fan hanno deciso di ingannare l'attesa parlando dei personaggi femminili della serie.

La saga è infatti piena di eroine (e non solo) memorabili.

Del resto, già alcuni mesi fa Famitsu aveva lanciato un sondaggio chiedendo ai lettori di nominare i loro personaggi preferiti della saga di Resident Evil.

Ora, però, i fan si sono dati appuntamento su ResetEra per decretare il personaggio femminile più amato dell'intero franchise horror targato Capcom.

Con sorpresa di nessuno, la leggendaria Jill Valentine - apparsa per la prima volta in Resident Evil 1 per poi tornare in numerosi capitoli regolari e spin-off - ha guadagnato la vetta della classifica, con il 47.5% di preferenze, mentre al secondo posto troviamo l'altrettanto inossidabile Claire Redfield con il 36.0% dei voti.

Seguono la sfuggente Ada Wong con il 9.4%, Sheva Alomar da Resident Evil 5 con il 5.0%, la volenterosa Rebecca Chambers con un 1.4% e la sfortunata Rosemary Winters con appena 0.7% (ossia un singolo voto).

C'è anche chi ha ottenuto ben zero voti con lo 0.0% di preferenze, ed è il personaggio di Sherry Birkin, giovane figlia di William e Annette Birkin e vista in Resident Evil 2 e Resident Evil 6.

Sondaggi a parte e parlando del futuro della serie, il noto insider Dusk Golem è da poco tornato a parlare di Resident Evil 9, smentendo il possibile rinvio interno e anticipando un possibile reveal imminente.

Così come pare proprio che Resident Evil 9 si baserà sulla nuova tecnologia open world del RE Engine, che Capcom ha utilizzato per il recente Dragon's Dogma 2, lasciando quindi intendere un gioco potenzialmente al top per quanto riguarda la grafica.

Si tratterebbe inoltre di uno dei cinque giochi di Resident Evil attualmente in sviluppo presso Capcom.