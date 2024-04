Resident Evil 9 sarebbe stato rinviato

Ci stiamo avvicinando al momento in cui Capcom annuncerà il nono capitolo della sua serie horror, ossia Resident Evil 9, sebbene a quanto pare il gioco non uscirà presto.

La saga (i cui numerosi capitoli trovate su Amazon) non si fermerà infatti con l'ottavo capitolo.

Già mesi fa il noto DuskGolem ha affermato che Resident Evil 9 avrà il budget più alto mai raggiunto da un capitolo della serie fino ad oggi.

Così come pare proprio che Resident Evil 9 si baserà sulla nuova tecnologia open world del RE Engine, che Capcom ha utilizzato per il recente Dragon's Dogma 2.

Come riportato da TheGamer, infatti, un affidabile insider di Capcom ha suggerito che Resident Evil 9 potrebbe essere stato "rinviato internamente" rispetto al piano originale che prevedeva il reveal quest'anno e un'uscita nel 2025.

Secondo l'ormai noto Dusk Golem, infatti, il nono capitolo potrebbe aver subito un ritardo interno.

Come condiviso dall'utente Blackbird di ResetEra, AestheticGamer1 ha recentemente condiviso su Discord alcune nuove informazioni su Resident Evil 9.

Un paio di anni fa il piano prevedeva di rivelare il gioco al pubblico nel 2024 e di puntare a un'uscita nel 2025.

A quanto pare, però, l'idea potrebbe essere stata stravolta: Resident Evil 9 avrebbe infatti subito un ritardo interno per motivi non meglio identificati.

Dusk ha sottolineato però che i giochi di Resident Evil vengono rinviati internamente abbastanza spesso. Inoltre, suggerisce che un altro gioco della serie potrebbe essere annunciato e rilasciato prima di Resident Evil 9 (forse, il vociferato remake di Resident Evil 5).

Da quello che sappiamo Resident Evil 9 sarebbe in fase di sviluppo dal 2018: si tratterebbe inoltre di uno dei cinque giochi di Resident Evil attualmente in sviluppo presso Capcom.

Ma non solo: un dettaglio trapelato settimane fa potrebbe aver confermato anche il ritorno di Chris Redfield come protagonista, come anticipato da un'indiscrezione.