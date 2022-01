Resident Evil Code Veronica Remake, sì o no? I fan hanno deciso

Resident Evil Code Veronica Remake è da tempo uno dei progetti a cui Capcom dovrebbe lavorare, perlomeno stando alle richieste dei fan, sebbene al momento la Casa di Mega Man non abbia annunciato nulla di ufficiale al riguardo.

Dopo il successo dei remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3, Capcom ha infatti dimostrato di saperci fare coi rifacimenti, tanto che nulla esclude che in futuro possano arrivarne altri, proprio basati sui classici Biohazard.

Lo stesso Shinji Mikami – papà della serie Resident Evil – ha di raccontato alcuni retroscena sul franchise e la sua visione a proposito di Code Veronica.

Senza contare che nel 2022 uscirà davvero un remake dell’avventura di Claire e Chris – rigorosamente non ufficiale, purtroppo – il quale potrebbe però aver smosso le acque.

Via ResetEra, un sondaggio sembra infatti aver decretato i desideri degli appassionati del franchise, circa un eventuale remake ufficiale di Code Veronica.

Con tanto di hashtag ufficiale (#RemakeCodeVeronica) sembra infatti che un grande numero di fan stia iniziando a spingere Capcom verso la produzione di un rifacimento del classico uscito originariamente su SEGA Dreamcast.

Sul forum, il 62.0% dei votanti ha infatti espresso il desiderio di poter giocare a Resident Evil Code Veronica Remake, magari una versione ufficiale sulla falsariga dei precedenti progetti della casa di sviluppo giapponese.

Poco sotto, il tweet che spinge la fanbase a condividere il post (e sperare per il meglio):

NOW IS THE TIME! Like & Retweet this post to show Capcom that we want a #ResidentEvil Code Veronica REMAKE! ‍♂️ WE DO IT… AGAIN! #RemakeCodeVeronica pic.twitter.com/jPpQpDgK2F

— J.J. | RESIDENCE of EVIL (@jjfromroe) January 13, 2022