Resident Evil, Ada Wong (e non solo) diventa una paperella collezionabile

Mentre Lady Dimitrescu continua a generare meme perfino sul sito di Silent Hill, succede che altri personaggi di Resident Evil, tra cui Ada Wong, subiscano un trattamento decisamente più particolare.

Vi è infatti mai capitato di pensare, giocando ad un titolo di Resident Evil, “vorrei che quel personaggio diventasse una paperella collezionabile“?

Se fate parte di questa (insolita) categoria di persone, allora potrete iniziare ad esultare, perché il vostro sogno sta per avverarsi grazie alla linea di giocattoli Tubbz.

Come ci ricorda infatti The Gamer, la compagnia aveva precedentemente realizzato Jill Valentine, Chris e Claire Redfield e Leon S. Kennedy, storici protagonisti di Resident Evil, trasformandoli in maniera divertente.

Adesso, con la seconda ondata ispirata al survival horror, al cast di paperelle cosplayer si uniranno presto la già citata Ada Wong, Nemesis, Hunk, Merchant e Tofu.

Il risultato finale è decisamente un mix tra il curioso ed il bizzarro: potete giudicarlo voi stessi dalle immagini ufficiali.

Sicuramente noi avremmo faticato ad immaginare Ada Wong e gli altri personaggi di Resident Evil con questo aspetto.

Che desideriate o meno avere delle paperelle cosplayer che rappresentino i vostri personaggi preferiti di Resident Evil, di sicuro concorderete nel dire che si tratta di gadget sicuramente originali.

Ma nel caso foste interessati a fare vostri questi collezionabili, vi segnaliamo che questi simpatici gadget sono tutti attualmente prenotabili a meno di 15€ l’uno su Just Geek.

Ada Wong sarà anche uno dei personaggi giocabili su Resident Evil Re:Verse, la modalità multiplayer di Resident Evil Village che abbiamo avuto la possibilità di provare.

A proposito di Resident Evil Village, il producer del gioco ha recentemente confermato che sarà “molto più grande” di Resident Evil 7.