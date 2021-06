Resident Evil 9 capitolo sviluppato più a lungo? Rumor sulla data d’uscita

Dopo poco più di un mese dall’uscita dell’ottavo capitolo della serie, tornano a rincorrersi le voci di corridoio riguardanti Resident Evil 9, il prossimo episodio principale della saga.

Grazie all’enorme successo ottenuto da Resident Evil Village, sicuramente non è una sorpresa che Capcom stia già lavorando al prossimo capitolo del franchise survival horror.

L’affidabile insider Dusk Golem, che svelato in anticipo molti dettagli riguardanti l’ottavo capitolo, aveva infatti rivelato come Resident Evil 9 fosse già in sviluppo prima ancora che venisse rilasciato Village.

Tuttavia, di fronte alla continua richiesta di informazioni, ad un certo punto aveva anche perso la pazienza, sottolineando come in quel momento non valesse nemmeno la pena di parlarne, dato che lo sviluppo era ancora nelle fasi iniziali.

Come riportato da GamingBolt, recentemente Dusk Golem è però tornato a discuterne, fornendo qualche piccolo dettaglio in più riguardante lo sviluppo del nono capitolo della serie.

Secondo quanto rivelato dall’insider, la produzione di Resident Evil 9 sarebbe iniziata già nel 2018: avrebbero dunque iniziato i lavori con ben 3 anni di anticipo rispetto all’uscita di Village.

Lo sviluppo sarebbe però ancora nelle fasi embrionali dato che, comprensibilmente, la massima priorità di Capcom era quella di concentrare tutti i loro sforzi su Resident Evil Village.

Questo significherebbe che, secondo quanto affermato da Dusk Golem, nel momento in cui finalmente Resident Evil 9 dovrebbe vedere la luce, diventerebbe il capitolo sviluppato più a lungo nella storia del franchise:

RE9 started dev in 2018, when it releases it'll be by far the RE game that's been in dev the longest (probably about 6-7 years of dev). https://t.co/RKcvcX5fxv

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 9, 2021