Resident Evil 4 Remake, ora è possibile provarlo gratis all’infinito

Resident Evil 4 Remake ha reso disponibile la Chainsaw Demo, che ripropone la storica demo dell’originale ma in una veste del tutto nuova.

Il ritorno del capolavoro di Capcom, che potete accogliere tramite Amazon, da qualche giorno è giocabile nella versione di prova per saggiare le sue novità e caratteristiche.

Una demo che era stata anticipata da un po’, e che i fanno hanno atteso con grande frenesia per poter tornare nel Pueblo.

E mentre i giocatori stanno spulciando la Chainsaw Demo in ogni modo possibile, scoprendo anche armi segrete, ora è possibile giocarci ancora di più.

Come riporta Wccftech, c’è una demo che rimuove i limiti di tempo della Chainsaw Demo da Resident Evil 4 Remake.

Per chi non lo sapesse, infatti, come nell’originale è possibile combattere nel villaggio fino a che la campana non suona, oppure abbattendo il ganado con la motosega.

È possibile giocare la demo quante volte si vuole, ma in ogni occasione c’è sempre questa doppia condizione che pone fine alle demo prima o poi.

Ma se volete divertirvi e abbattere ganados senza nessun freno, su NexusMods trovate una mod che silenzia la campana, per così dire, rimuovendo il timer nascosto del gioco.

La mod chiamata “Church Bell No More” rimuove il timer permettendovi di giocare per tutto il tempo, esplorare ogni angolo del zona, e fare quello che volete.

La mod consente anche di personalizzare un po’ l’esperienza, decidendo quali tipi di nemici verranno generati, disabilitando determinati eventi e attivare la modalità “Mad Chainsaw” quando volete.

Intanto c’è chi ha ingannato l’attesa per Resident Evil 4 Remake scoprendo tutta la lista dei trofei in anticipo.

Per lo stesso motivo stanno fioccando gli spoiler sul gioco, per cui vi consigliamo di prestare molta attenzione navigando nel web. Non solo per la demo, ma anche per il day one rotto in alcune parti del mondo.