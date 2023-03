La demo di Resident Evil 4 nasconde una mitraglietta segreta: ecco come averla

Sembra proprio che Capcom abbia voluto divertirsi con la demo di Resident Evil 4 che ha reso disponibile da qualche ora: via via che i giocatori la stanno spolpando, infatti, stanno scoprendo diversi curiosi easter egg e dei segreti piuttosto rocamboleschi. L’ultimo, è la presenza di una mitraglietta TMP che si può ottenere in un modo a dir poco strambo.

Quest’arma permette a Leon di far fuori gli aggressivi Ganados molto più facilmente che con armi dal lento rateo di fuoco, perché parliamo di un’arma automatica dal basso rinculo. Preparatevi, insomma, a fare strage di infetti.

La cosa curiosa però è il come ottenerla: dovete prima di tutto incontrare il primo Ganado nel seminterrato. Una volta che ve ne sarete liberati, abbandonate tutto il vostro equipaggiamento, svuotate del tutto l’inventario. Non portate nulla con voi e andate verso il villaggio, senza raccogliere nessun oggetto lungo il percorso. È fondamentale che arriviate alla meta senza avere niente.

Ora puntate la chiesa e, sulla sinistra, raggiungete il pozzo. Solitamente questo pozzo è chiuso ma, dal momento che siete arrivati qui con l’inventario completamente vuoto, lo troverete aperto! Calatevi al suo interno per trovare un forziere con la mitraglietta TMP pronta per voi, insieme anche a un coltellaccio che vi accompagnerà nelle vostre scorribande.

Pronti a brandirla!

Se preferite, potete vedere direttamente la procedura nel video in cima alla nostra notizia, mostrata dallo YouTuber BladedAxe77 passo per passo.

Non è il primo segreto venuto a galla per la demo di Resident Evil 4 Remake (che trovate su Amazon): nelle scorse ore avevamo parlato anche di come sia stata scoperta una super-difficoltà misteriosa, volta a mettere alla prova anche i giocatori più navigati.

Potete scaricare la demo su tutte le piattaforme, in attesa della release del 24 marzo prossimo. Nel frattempo, vi ricordiamo che potete intrattenervi un po’ con la video anteprima a cura del nostro Domenico Musicò, dove vi abbiamo raccontato un po’ delle nostre prime impressioni sul gioco.