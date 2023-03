In America c’è già il rischio di day-one rotto per Resident Evil 4 Remake

Oramai sembra che non ci possa essere lancio di un gioco senza che il suo day-one rischi di essere rotto con sostanzioso anticipo. E, stando alle foto che stanno cominciando a circolare per il web, potrebbe decisamente essere anche il caso di Resident Evil 4 Remake.

Il ritorno di Leon S. Kennedy, atteso per la fine di questo mese, potrebbe vedere alcuni giocatori portare a casa anzitempo le loro copie: come segnalato su ResetEra e rilanciato dal sito specializzato GameRant, infatti, è già emersa una prima immagine che mostra una copia fisica del gioco, incellophanata e pronta alla vendita, in un rivenditore non meglio precisato.

Non ci è dato sapere dove è scattata la foto, ma considerando che la copertina del gioco reca il bollino dell’ESRB (il corrispondente locale del nostro PEGI), possiamo dedurre che arrivi dall’America.

Al momento, comunque, per fortuna non sono arrivati online video gameplay o walkthrough, il che lascia supporre che nessuna copia sia ancora finita nelle mani dei videogiocatori – o, quantomeno, se qualcuna è sfuggita, chi l’ha avuta non è corso a postare tutto in Rete.

La nostra raccomandazione è sempre quella di fare attenzione, soprattutto sui social, per evitare eventuali spoiler. Sappiamo che Capcom intende rimanere fedele al gioco originale, ma da poco ha rimarcato che ci saranno alcuni cambiamenti che permetteranno al gioco (che potete prenotare su Amazon) di adattarsi meglio agli standard odierni – un po’ come abbiamo già visto con i precedenti remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3.

Se non volete anticipazioni di alcun tipo, insomma, fate attenzione a dove scorrazzate lungo il web.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il nostro Domenico Musicò vi ha proposto qualche giorno fa le sue impressioni in una video anteprima, dopo aver visto in azione il gioco molto da vicino in un evento stampa organizzato dal publisher.

In attesa dell’uscita del 24 marzo, vi ricordiamo che Resident Evil 4 Remake risolverà con la patch del day-one anche il chiacchierato problema della resa grafica della pioggia, che non aveva lasciato troppo contenti gli appassionati, dopo i primi video.

Nelle prossime ore, Capcom terrà un appuntamento in cui sembra ormai scontato che possa confermare il lancio della demo del gioco. Sulle nostre pagine troverete, come di consueto, tutte le novità di rilievo che arriveranno dall’evento.