Resident Evil 4 Remake, sbuca la lista completa dei Trofei

Resident Evil 4 Remake è uno dei titoli più attesi del mese di marzo, sebbene è ora il turno di scoprire la lista completa dei Trofei/Obiettivi, sbucata online in anticipo.

Il remake del quarto episodio della serie di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo notevole) promette di riproporre personaggi e situazioni viste nel quarto capitolo della saga di Biohazard, ma con le dovute aggiunte.

Come del resto vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima di Domenico Musicò, «le nuove sezioni che Capcom ci ha mostrato hanno fornito un’idea piuttosto chiara di come il remake voglia rimanere il più possibile fedele all’opera originale, pur introducendo delle novità che vanno a migliorare alcune scelte del passato che oggi stonerebbero un po’».

Ora, dopo che alcuni leak del gioco sono purtroppo sbucati in rete in queste ore, è da poco trapelata anche la lista dei Trofei di Resident Evil 4 Remake.

Come riportato da PlayStation Lifestyle, alcuni rivenditori hanno anticipato la data di rilascio ufficiale, con le copie del gioco che sarebbero già in circolazione, avendo infatti bucato il Day One come purtroppo spesso accade in questi casi.

Una di queste fughe di notizie ha ora rivelato l’elenco completo dei Trofei, che trovate nel link poco più in basso. Ovviamente, nel caso siate preoccupati dagli spoiler, evitate pure di proseguire con la lettura.

Per correttezza, non elencheremo qui tutti gli Obiettivi sbloccabili nel gioco, rimandandovi alla pagina Reddit con l’elenco completo in lingua inglese.

Nell’attesa dell’uscita ufficiale del gioco, i fan si stanno comunque divertendo a scoprire tutti i segreti nascosti nella demo: tra questi segnaliamo la presenza di un nuovo livello di difficoltà segreto, esclusivo per la versione dimostrativa.

Ma solo: sempre nella demo del gioco, qualcuno è riuscito a scovare perfino una potente mitraglietta nascosta, una scoperta che ha sorpreso e divertito un gran numero di giocatori.