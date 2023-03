Resident Evil 4 Remake, allarme spoiler: spuntano i leak prima del lancio

Ancora una volta, i fan dovranno purtroppo fare molta attenzione quando cercheranno online informazioni su un nuovo grande gioco atteso: anche Resident Evil 4 Remake è stato confermato vittima dei leak prima dell’uscita ufficiale.

Seppur si tratti di un remake particolarmente fedele al quarto episodio (potete prenotarlo su Amazon), Capcom è riuscita a mantenere segreti fino all’ultimo alcuni interessanti segreti e reveal, che adesso rischiano di essere rovinati da nuovi gravi leak.

Il tutto sarebbe stato causato da una rottura del day-one da parte di alcuni negozi fisici, che ha portato diversi utenti a scoprire velocemente le novità più importanti dell’opera e condividerle in rete.

La conferma è arrivata dal noto insider Dusk Golem, che segnala di aver già visto numerose clip video e screenshot condivisi in rete e di poter confermare che provengono proprio da Resident Evil 4 Remake, chiedendo agli utenti che non vogliono aver rovinata la sorpresa di fare molta attenzione in rete (via Eurogamer.net).

Anche noi possiamo confermarvi che i primi leak hanno già iniziato a diffondersi velocemente in rete, con il serio rischio di rovinare l’effetto sorpresa ai fan che stanno cercando di sapere il meno possibile sulle novità introdotte da Capcom.

While I'm sure Capcom will start scrubbing stuff soon, my suggestion going forward is just be careful on social media & video sharing sites. Some with auto recommendations, such as Twitter, TikTok, Instagram, etc, may be the ones to be most careful of, but are ways to block terms

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 10, 2023