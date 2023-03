Resident Evil 4 Remake, la demo gratis include una difficoltà segreta esclusiva: ecco come sbloccarla

Capcom ha offerto a tutti i suoi fan la possibilità di provare in anteprima Resident Evil 4 Remake con una demo speciale, nascondendo però un interessante segreto che non sarà disponibile nella versione completa del gioco.

In vista dell’imminente lancio del remake del quarto capitolo (potete prenotarlo su Amazon), gli sviluppatori devono essere stati più che consapevoli del fatto che alcuni giocatori tenteranno diverse volte di affrontare sempre la stessa sfida, data anche l’assenza di un limite di tempo per la demo.

Per questo motivo, la demo che potete già scaricare da adesso — clamorosamente anticipata da una campagna pubblicitaria mandata online per errore — ha deciso di offrire a tutti i suoi giocatori la possibilità di mettersi alla prova con una difficoltà esclusiva “estrema”.

Come riportato da Stevivor, la demo di Resident Evil 4 Remake potrebbe infatti decidere all’improvviso di proporvi una sfida esclusiva: la “Mad Chainsaw Mode”, una nuova difficoltà molto più difficile pensata solo per la versione dimostrativa.

Una speciale schermata vi proporrà infatti la possibilità di provare l’avventura a una difficoltà ancora più elevata, che però non sarà in alcun modo obbligatorio accettare: lo stesso schermo vi avviserà inoltre che tale modalità non sarà presente nella versione completa ed è dunque una variante esclusiva della Chainsaw Demo.

Dato che la sua apparizione è completamente casuale, non esiste un vero e proprio metodo per selezionare la Mad Chainsaw Mode a vostro piacimento: tuttavia, potrete sfruttare un piccolo trucco che, con un po’ di pazienza, vi permetterà di selezionarlo.

Semplicemente, non dovrete fare altro che avviare una nuova partita e scoprire se vedrete l’apposita schermata. Se non dovesse succedere nulla, tornate al menù principale e ritentate fino a quando non potrete selezionarla: potete vederla in azione nel seguente video realizzato dallo Youtuber Buffmaister, che riporta di aver avuto bisogno di 20 tentativi prima di provare la difficoltà estrema.

Vedremo se in futuro Capcom sceglierà di implementare un toggle per selezionare la difficoltà in automatico, ma se vorrete mettervi davvero alla prova la vostra unica possibilità è quella di tentare più volte fino al momento in cui riuscirete nell’impresa.

In attesa del day-one di Resident Evil 4 Remake, che vi ricordiamo essere previsto per il 24 marzo, vi ricordiamo che potete scoprire le nostre impressioni nella nostra anteprima dedicata.