Resident Evil 4 Remake, la demo gratis potrebbe essere disponibile già da oggi

La demo gratis di Resident Evil 4 Remake potrebbe essere già in arrivo a partire dalle prossime ore della giornata odierna, stando a una nuova campagna pubblicitaria su Twitch che, con molta probabilità, è stata pubblicata in anticipo.

In vista del lancio dell’atteso remake del quarto capitolo (che potete prenotare su Amazon), Capcom avrebbe dunque deciso di lanciare una speciale versione dimostrativa gratuita ad appena due settimane di distanza dal day one.

Gli sviluppatori avevano già annunciato l’arrivo della demo gratuita in un nuovo trailer dedicato, ma non era stata confermata una data ufficiale per il suo rilascio, che dovrebbe però corrispondere a oggi 9 marzo oppure, eventualmente, pochi istanti dopo la mezzanotte del 10 marzo.

Come riportato da Wccftech, le nuove pubblicità visibili su Twitch segnalavano infatti che la demo per Resident Evil 4 Remake è «disponibile da ora»: considerando che però non è ancora realmente scaricabile, è plausibile immaginare che sarà annunciata e resa disponibile subito dopo l’evento programmato per questa serata.

Dalle ore 23.30 di oggi si svolgerà infatti la nuova presentazione Capcom Spotlight, che vedrà proprio il remake del quarto capitolo come uno dei principali protagonisti della serata con uno sguardo più approfondito e, con molta probabilità, l’annuncio di una versione dimostrativa scaricabile.

