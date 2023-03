Resident Evil 4 Remake con le telecamere fisse (e in soggettiva) è un sogno per i fan

Resident Evil 4 Remake è uno dei titoli più attesi del mese di marzo, sebbene i fan si siano già sbizzarriti grazie alla Chainsaw Demo.

Il remake del quarto episodio della serie di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo notevole) riproporrà – in salsa moderna – personaggi e situazioni viste nel quarto capitolo della saga di Biohazard.

Come vi abbiamo raccontato anche nella nostra anteprima di Domenico Musicò, «le nuove sezioni che Capcom ci ha mostrato hanno fornito un’idea piuttosto chiara di come il remake voglia rimanere il più possibile fedele all’opera originale, pur introducendo delle novità che vanno a migliorare alcune scelte del passato che oggi stonerebbero un po’».

Ora, mentre i fan sono impegnati a discutere circa il redesign di un personaggio in particolare, qualcuno ha deciso di ricreare il remake di RE4 ma con le telecamere fisse dei capitoli classici e non solo.

Come riportato anche da DSO Gaming, i bravissimi “TheResidentofEvil” e “praydog” hanno pubblicato due video che mostrano Resident Evil 4 Remake con angolazioni fisse, oltre a una visuale in prima persona.

Relativamente al primo filmato, specifichiamo che non si tratta di una mod e che quindi non è possibile scaricarla da nessuna parte (perlomeno al momento in cui scriviamo).

In ogni caso, il concept mostra come potrebbe apparire Resident Evil 4 Remake con le classiche angolazioni fisse della telecamera, tipiche dei capitoli a 32-bit.

L’altro video mostra invece una prima versione di una sorprendente mod in prima persona per RE4 Remake a cui praydog sta attualmente lavorando.

Come possiamo vedere coi nostri occhi poco sotto, questa mod per la telecamera in soggettiva ha un aspetto al momento piuttosto grezzo, sebbene è in grado di darci un’idea di ciò che ci aspetta.

Poco più in basso, un filmato che mostra Resident Evil 4 Remake con un’inedita visuale in soggettiva.

Restando in tema, c’è una mod che rimuove i limiti di tempo della Chainsaw Demo da Resident Evil 4 Remake: avete già avuto modo di dargli un’occhiata?

Ma non solo: sempre di recente è trapelata anche la lista dei Trofei di Resident Evil 4 Remake, lasciando intendere la longevità stessa del gioco Capcom.

Infine, parlando della demo del gioco, qualcuno è riuscito a scovare una potente mitraglietta nascosta, una scoperta che ha sorpreso e divertito tantissimi fan.