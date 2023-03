Resident Evil 4 Remake, i fan sono divisi circa il redesign di un personaggio

Resident Evil 4 Remake è uno dei titoli più attesi del mese di marzo, sebbene i fan hanno già iniziato a discutere amabilmente del gioco, ancora prima della release ufficiale.

Il remake del quarto episodio della serie di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo interessante) riproporrà personaggi e situazioni viste nel quarto capitolo della saga di Biohazard, ma con le dovute differenze.

Come del resto vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima di Domenico Musicò, «le nuove sezioni che Capcom ci ha mostrato hanno fornito un’idea piuttosto chiara di come il remake voglia rimanere il più possibile fedele all’opera originale, pur introducendo delle novità che vanno a migliorare alcune scelte del passato che oggi stonerebbero un po’».

Ora, dopo che alcuni leak del gioco sono purtroppo sbucati in rete, sembra proprio che i fan stiano discutendo circa il redesign di un personaggio in particolare: stiamo parlando del malefico Salazar.

Come riportato anche da The Gamer, nessuno dei personaggi del gioco è cambiato più di Salazar, che è passato dall’avere l’aspetto di un inquietante bambino a quello di un “cadavere rianimato”.

Un cambiamento così radicale in un personaggio iconico non poteva non suscitare una reazione decisamente accesa da parte dei fan.

Tuttavia, non sembra esserci un consenso tra gli appassionati circa la bontà o meno del redesign: mentre alcuni ritengono che il nuovo look “vecchio” si adatti meglio al personaggio, altri pensano che sia eccessivo e che non lo rappresenti affatto.

«I capelli sono così brutti. Onestamente, credo che questo sia l’unico restyling che non mi piace in tutto il gioco finora», scrive l’utente di Reddit “T-408”.

Non è il solo a sentirsi deluso, con “sammy17bst” che ha commentato: «Sembra orribile, ad esempio dove diavolo è il suo buffo cappello da pirata?».

Tuttavia, coloro che sono a favore del redesign sottolineano che in realtà c’è un dialogo che dà loro ragione: la parte in cui Leon si riferisce a Salazar come a un “vecchio”, nonostante parliamo di una persona di soli 20 anni di età, dimostra che il protagonista aveva assolutamente ragione.

«Nel remake sembra davvero più inquietante e malato», dice tale “Littlest-Lapin”. «Sembra quasi che abbia sviluppato eruzioni cutanee sul collo e crepe sul viso».

Restando in tema, è da poco trapelata anche la lista dei Trofei di Resident Evil 4 Remake, lasciando intendere la longevità stessa del gioco.

Ma non è tutto: sempre nella demo del gioco, qualcuno è riuscito a scovare perfino una potente mitraglietta nascosta, una scoperta che ha sorpreso e divertito un gran numero di giocatori.

Infine, c’è una mod che rimuove i limiti di tempo della Chainsaw Demo da Resident Evil 4 Remake: gli avete dato un’occhiata?