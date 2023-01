Resident Evil 4 Remake avrà una sezione di gioco tagliata? Arriva la risposta ufficiale

Resident Evil 4 Remake è uno dei titoli più attesi della prossima stagione, sebbene erano in molti a temere che il ritorno di Leon S. Kennedy potesse ricevere dei tagli rispetto alla versione originale.

Il rifacimento del quarto capitolo della serie di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo basso) avrà infatti varie migliorie rispetto all’originale, nonostante sul web ha iniziato a circolare la voce che la nuova versione avrebbe avuto un intero livello tagliato.

L’ultimo gameplay mostrato ha infatti messo sul piatto un gioco graficamente all’altezza delle aspettative, sebbene anche lato gameplay avremo diverse aggiunte di rilievo.

Ora, come riportato anche da Gaming Bolt, l’imminente remake di Resident Evil 4 avrà al suo interno la sezione sull’isola, da molti criticata ma presente a quanto pare anche nel rifacimento.

Capcom ha adottato un approccio interessante ai suoi remake, visto che ogni capitolo ha cambiato radicalmente alcune cose rispetto al gioco originale, in una forma o nell’altra.

Ciò è accaduto specie per quanto riguarda Resident Evil 3 del 2020, il cui taglio non è andato giù a molti fan, i quali temevano che un approccio simile fosse stato adottato per RE4. Sembra tuttavia che nessuna delle sezioni principali dell’originale sarà tagliata nel remake.

Nel recente numero della rivista EDGE, il team di sviluppo ha confermato che la sezione dell’isola – ossia la sezione finale del gioco e che si è rivelata piuttosto divisiva nel corso degli anni – sarà presente anche nel remake.

A quanto pare, gli sviluppatori hanno diviso le tre sezioni principali del gioco (il villaggio, il castello e l’isola) nelle prime fasi di sviluppo, lavorando sulle sezioni individualmente per poi riunirsi per esaminare e modificare il lavoro.

È interessante notare che gli sviluppatori hanno affermato anche che l’isola avrà «molti più contenuti» rispetto a quanto visto nel gioco originale, anche se non hanno voluto scendere in ulteriori dettagli.

Dato il significativo cambio di tono e ritmo che l’isola portava con sé nell’originale RE4, sarà interessante vedere come il tutto verrà gestito nel remake.

Resident Evil 4 sarà lanciato il 24 marzo per PS5, PS4, Xbox Series X/S e PC. Il gioco è entrato nella fase finale dello sviluppo e Capcom si sta preparando a condividere ulteriori dettagli prima della sua uscita.

Parlando ancora di cambiamenti, in Resident Evil 4 Remake Capcom avrebbe deciso di cambiare il destino del cane intrappolato in una trappola per animali.

A parte questo, Resident Evil 4 Remake si è dimostrato molto fedele all’originale, visto che a quanto pare anche la longevità sarà più o meno la stessa.