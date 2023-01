Resident Evil 4 Remake sarebbe pronto per il ritorno del villain più amato

Capcom ha promesso in più occasioni che il remake di Resident Evil 4 sarà particolarmente fedele al videogioco originale, anche se in alcune circostanze potrebbero esserci delle novità o approfondimenti particolari, per rinnovare il titolo e renderlo più moderno.

Secondo le ultime indiscrezioni, nel remake del quarto capitolo (che potete prenotare su Amazon) potrebbe esserci anche il ritorno del villain più amato di tutto il franchise: stiamo naturalmente parlando di Albert Wesker, presente anche nel gioco originale ma con un ruolo più marginale e che, di conseguenza, potrebbe diventare più importante.

ComicBook segnala infatti che su IMDB è stato aggiornato l’elenco dei doppiatori coinvolti in Resident Evil 4 Remake, tra i quali figurerebbe proprio il nemico storico di Chris Redfield e antagonista principale dei primi capitoli della saga.

Secondo quanto riportato dalla piattaforma di proprietà di Amazon, Wesker avrebbe nuovamente la voce di Connor Fogarty, che lo ha già interpretato su Dead by Daylight in occasione del DLC dedicato al franchise di casa Capcom.

Albert Wesker potrebbe tornare e ricoprire un ruolo più importante.

Se la notizia fosse confermata, potrebbe significare non solo che il suo ruolo potrebbe essere ripreso in maniera estremamente fedele, ma che Capcom potrebbe sfruttare tale occasione per approfondire ulteriormente il suo personaggio, magari inserendo possibili riferimenti e collegamenti aggiuntivi a Resident Evil 5.

Naturalmente per il momento resta puramente una speculazione e non possiamo sapere con certezza se davvero sarà Connor Fogarty a interpretare Albert Wesker, anche se vale la pena di ricordare che il ritorno del villain era già stato anticipato lo scorso anno in un leak potenzialmente corposo.

In ogni caso, tenendo in dovuta considerazione che le liste di attori trapelate su IMDB non si sono sempre rivelate del tutto corrette, vi invitiamo a prendere tale indiscrezione con le dovute precauzioni. Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena scopriremo ulteriori novità.

Quel che sappiamo è che Capcom ha già confermato di voler svelare ulteriori novità sul remake in vista del lancio ufficiale: chissà che non arrivino dunque delle conferme ufficiali direttamente dagli sviluppatori sul ruolo di Wesker nel gioco.

Per il momento, è già stato confermato che nessuna delle sezioni principali di Resident Evil 4 sarà tagliata nel remake: discorso valido anche per la sezione sull’isola, la parte più criticata dell’opera originale ma che dovrebbe ricevere «molti più contenuti».