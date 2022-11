Resident Evil 3 per PS4 a un prezzo bomba su Amazon! -38%

Mancano ancora un po’ di giorni all’effettivo Black Friday, fissato per il 25 novembre prossimo, ma già da questo momento Amazon sta proponendo delle offerte in anticipo, che ci accompagneranno fino al prossimo 28 novembre. Tra queste, non mancano anche gli sconti sui videogiochi e, in particolare, vi segnaliamo il prezzo clamoroso a cui sta venendo proposta la versione PS4 di Resident Evil 3.

Resident Evil 3 vi vedrà vestire i panni dell’agente S.T.A.R.S. Jill Valentine nella sua disperata fuga da Raccoon City, una città ormai devastata dagli zombi e da altre spaventose creature. Ad impedirle questa impresa ci sarà l’apparentemente invincibile bio-arma Nemesis. Jill potrà contare sull’aiuto di Carlos Oliveira, un membro della Umbrella Biohazard Countermeasure Service (U.B.C.S.) impegnato nel tentativo di far evacuare i cittadini della città.

Grazie alla potenza del RE Engine, che vi offrirà scenari incredibilmente realistici popolati da zombie grotteschi, creature brutali e da un instancabile cacciatore sovrannaturale che si cela nell’oscurità, vi immergerete nelle apocalittiche ambientazioni ed affronterete scontri agghiaccianti in una continua lotta per la sopravvivenza che si farà sempre più intensa ed avvincente. Nella nostra recensione di Resident Evil 3 abbiamo affermato che «la rivisitazione in chiave moderna del terzo capitolo rimane davvero di alta qualità, solida e in grado di riservare alcune gradite sorprese.»

Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa la versione PS4 di Resident Evil 3 a soli 15,98€, con uno sconto del 38%. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo videogioco a un prezzo eccellente!

