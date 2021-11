Resident Evil 2, il capitolo originale diventa “reale” in un divertente video

Resident Evil 2 è ricordato dai fan della saga survival horror di Capcom come uno dei migliori capitoli del franchise, contribuendo a plasmare il genere e migliorando tutte le feature implementate dal suo predecessore.

Il remake di Resident Evil 2 ha contribuito a far conoscere il bellissimo episodio della serie a una nuova generazione di giocatori, cresciuta con i leggendari controlli «tank» e una mobilità decisamente meno fluida, ricreata perfettamente da un divertentissimo video che lo re-immagina nella vita reale.

Curiosamente, le inquadrature fisse sono state riprese in più di un’occasione perfino dal nuovo film di Resident Evil, di cui potete leggere la nostra recensione.

Dopo il successo ottenuto da Resident Evil 4 VR, i fan desideravano poter vivere con una prospettiva più reale anche il remake, realizzandosi da soli una versione VR di Resident Evil 2: in questo caso però ad essere stata riproposta è proprio l’esperienza originale.

L’utente TikTok lake_skywalker (via Game Rant) ha deciso di ricreare nella vita reale lo storico capitolo ideato da Capcom, riproponendo in maniera divertente anche i controlli «tank» e la telecamera con inquadratura fissa.

L’autore di questo divertentissimo video ha anche ricreato tanti elementi ripresi direttamente dal Resident Evil 2 originale, come le cutscene di caricamento tutte le volte che si apre una porta e l’iconica schermata del game over.

Un risultato che non solo strapperà inevitabilmente un sorriso, ma che farà apprezzare la fedeltà nella rivisitazione dello storico survival horror: potete osservare il filmato qui di seguito.

Il remake del secondo capitolo ha naturalmente adattato l’avventura agli standard moderni, rimuovendo quegli elementi particolarmente apprezzati dai fan più nostalgici.

Oggi quelle feature appaiono infatti molto più limitanti per la godibilità di un videogioco: questo non le ha però rese meno iconiche, come dimostrato dal filmato.

Il video di lake_skywalker sta già diventando virale in breve tempo, ottenendo più di 55mila mi piace su TikTok: chissà come sarebbe davvero la vita reale se potessimo viverla soltanto con questi movimenti e con una visuale fissa su ogni stanza.

In ogni caso, oggi Capcom può certamente godersi il successo di Resident Evil Village, l’ultimo capitolo della serie che ha già conquistato il premio Gioco dell’Anno ai Golden Joystick Awards.