Resident Evil, le erbe verdi e rosse esistono davvero (e sono in vendita)

La serie di Resident Evil è sicuramente tra le più amate di sempre, specie per il fatto che il franchise sta vivendo in questi anni un momento particolarmente florido.

Il successo di Resident Evil Village ha infatti testimoniato che la saga horror targata Capcom gode di buona (buonissima) salute.

Che si tratti dei primi capitoli o di quelli più recenti, come ad esempio Resident Evil 7 (superiore anche a Resident Evil 2, secondo una nota testata estera).

Curioso infatti che la Casa di Mega Man abbia da poco annunciato una nuova linea di fragranze ispirate agli storici protagonisti di Biohazard, sebbene a quanto pare ora si sarebbero spinti ancora oltre.

Sono passati 25 anni da quando Capcom ci ha introdotto per la prima volta al mondo di Resident Evil, ma alcune caratteristiche – inclusi alcuni oggetti – sono tornate capitolo dopo capitolo, diventando un tratto distintivo della serie.

Tra queste, le erbe di colore rosso e verde, in grado di essere mixate e capaci in questo modo di curare il protagonista di turno dopo gli attacchi delle B.O.W. della Umbrella Corporation.

Questa erba curativa, che appare sotto forma di pianta in un vaso, hanno quindi la capacità di ripristinare la salute.

Ora, sempre in occasione del 25imo anniversario dalla nascita di Resident Evil, Capcom ha deciso di mettere in vendita le vere erbe colorate, utili ad affrontare lo stress della vita quotidiana (con o senza zombie).

Le erbe verdi e rosse sono infatti in vendita nello store di Capcom da ora, al prezzo di per 550 yen ciascuna (pari a 4,97 dollari), come riportato anche da SoraNews24.

Le “erbe” sono in realtà sali da bagno, quindi potete davvero immergervi in un certo qual modo nel mondo di Resident Evil, circondato dall’aroma di queste fragranze “made in Umbrella”.

Se avete avuto una giornata particolarmente difficile, potete anche mescolare le erbe verdi e rosse insieme, proprio come nella serie, per ripristinare completamente il vostro “livello di salute”.

