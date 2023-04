Remedy cambia logo e si prepara alle prossime novità

Remedy Entertainment continua il flusso di idee che l’ha sempre contraddistinta, questa volta cambiando radicalmente il logo ufficiale della compagnia.

L’azienda finlandese responsabile di Alan Wake (che trovate su Amazon) è infatti la lavoro su svariate novità, alcune delle quali già annunciate ufficialmente.

Tra questi Control 2, il cui annuncio arrivò a sorpresa direttamente tramite i canali social della compagnia, ma senza svelare alcun dettaglio particolare.

Ora, dopo che Remedy si è voluta impegnare per fare qualcosa anche relativamente alla guerra in Ucraina, è ora arrivato il momento di “rifarci il trucco”, letteralmente.

Come riportato anche su ResetEra, Remedy ha da poco mostrato il nuovo logo della compagnia, un logo che in ogni caso non tradisce la classica estetica visionaria dello sviluppatore.

«È giunto il momento di ridefinire l’identità visiva del nostro studio per dare maggiore coerenza, mostrare la nostra evoluzione nel corso degli anni ed esprimere meglio la nostra visione della Remedy di oggi», scrive il team su Twitter.

«Non abbiamo aggiornato il nostro logo da più di 20 anni. Fino ad ora.» Poco sotto, il tweet in questione.

