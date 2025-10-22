Un cambio al vertice improvviso scuote Remedy Entertainment, lo studio finlandese celebre per titoli come Control e Max Payne. Tero Virtala ha lasciato con effetto immediato la carica di amministratore delegato che ricopriva dal 2016, in un momento particolarmente delicato per l'azienda scandinava.

La decisione arriva a pochi giorni dall'annuncio di risultati finanziari deludenti legati al lancio del primo titolo multiplayer dello studio, segnando una svolta inattesa nella gestione della software house nordica.

A sostituire temporaneamente Virtala sarà Markus Mäki, cofondatore di Remedy e fino ad oggi responsabile dello sviluppo prodotti.

Mäki non è certo un nome nuovo nell'organigramma dell'azienda: fa parte del consiglio di amministrazione dal lontano 1995 e ne ricopriva anche il ruolo di presidente.

La sua nomina a CEO ad interim, effettiva dal 22 ottobre, rappresenta un ritorno alle origini per una società che si trova ad affrontare sfide commerciali significative.

Con l'avvicendamento ai vertici, Henri Österlund assume la presidenza del consiglio di amministrazione precedentemente guidata da Mäki. Österlund, membro del board dal 2017, eredita questa responsabilità in un frangente che richiederà decisioni strategiche cruciali per il futuro dello studio.

Nel frattempo, Virtala continuerà a collaborare con Remedy durante un "periodo di transizione concordato" mentre l'azienda avvia la ricerca di un nuovo leader permanente.

Il contesto in cui matura questo cambio di guardia non può essere ignorato. Appena una settimana prima delle dimissioni, Remedy aveva comunicato una revisione al ribasso delle proprie previsioni finanziarie per il 2025, direttamente collegata alle vendite deludenti di FBC Firebreak, il primo esperimento dello studio nel campo dei videogiochi multiplayer.

Le aspettative interne non sono state rispettate, costringendo la società a riconoscere una svalutazione contabile di 14,9 milioni di euro che rappresenta i costi di sviluppo del gioco insieme ai diritti di pubblicazione e distribuzione.

Il titolo multiplayer rappresentava un'importante scommessa per Remedy, tradizionalmente concentrata su esperienze single player narrative e cinematografiche.

L'insuccesso di Firebreak ha ribaltato completamente le proiezioni finanziarie: se inizialmente lo studio prevedeva un incremento sia dei ricavi che del profitto operativo rispetto all'anno precedente, ora stima invece una diminuzione della redditività operativa.

Una battuta d'arresto significativa per un'azienda che negli ultimi anni aveva costruito una solida reputazione proprio grazie alla qualità delle sue produzioni.

Nelle dichiarazioni ufficiali, Mäki ha voluto ringraziare pubblicamente il CEO uscente: "Voglio ringraziare Tero Virtala per il suo sostanziale contributo alla gestione di Remedy dal 2016.Personalmente ringrazio Tero per la buona collaborazione e gli auguro il meglio per il futuro".

Parole di circostanza che tuttavia non nascondono la gravità del momento attraversato dalla compagnia finlandese, chiamata ora a ripensare la propria strategia commerciale e di prodotto.

La situazione di Remedy ricorda quella di altri studi indipendenti europei che hanno faticato nel passaggio dai progetti narrativi ai giochi come servizio multiplayer, un segmento di mercato dominato da pochi colossi e caratterizzato da investimenti massicci e rischi elevati.

La sfida per il nuovo corso sarà bilanciare l'identità creativa che ha reso famoso lo studio con le necessità di sostenibilità economica in un'industria videoludica sempre più competitiva e polarizzata.